Партию "Голос" оставили без денег: в чем причина

Парламентская партия "Голос" окончательно лишилась государственного финансирования. Такое решение приняла 14 декабря коллегия судей Кассационного административного суда.
Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой на трансляцию заседания.
Суть нарушений
"Кассационную жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции – удовлетворить частично. Решение Окружного административного суда Киева от 9 апреля 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 30 июня 2021 года отменить в части удовлетворения позывного требования о признании противоправным и отмены приказа. В этой части дело направить на новое рассмотрение в ОАСК. В другой части решения – оставить без изменений", – объявила председательствующая судья Наталья Мартынюк.
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11 января стало известно о лишении партии "Голос" государственного финансирования со стороны Нацагентства по предотвращению коррупции.
В НАПК заявляют, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физлицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально должным образом не подтверждено. Среди таких услуг: медиа-мониторинг, поиск информации, социологические исследования.
Вторая претензия, как заявляют в партии, состоит в том, что "Голос" заплатил арендную плату за офисы трех территориальных организаций.
В партии были не согласны с таким решением и подали в суд с требованием отменить приказ Нацагентства о приостановлении госфинансирования.
Партия "Голос"
- В партии "Голос", которая впервые прошла в парламент в 2019 году, постоянно происходят какие-то истории.
- В октябре две противоречащие друг другу информации появились по поводу должности председателя парламентской фракции "Голос". По одной – Ярослав Железняк освобожден от этой миссии, но сам он считает по-другому.
- 23 сентября Ярослав с трибуны парламента предложил "Слуге народа" забрать к себе 11 своих депутатов.
- Еще в июне шоумен Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" из-за недовольства действиями руководства политической силы. Он регистрирует свою политическую партию.
- Позже депутаты взбунтовались против руководства партии. Железняка обвинили в нарушении закона, а Киру Рудык даже хотели исключить за прогулы.
- В июле конфликт продолжился, депутаты начали писать заявления о выходе из партии. Рудик отреагировала на заявление Стефанишиной на туалетной бумаге.