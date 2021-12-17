Железняка посунули. У Раді оголосили про нового голову фракції "Голос"

Ним стала одна з ініціаторів та лобістів створення НАБУ

Олександра Устінова стала новою головою фракції "Голос". Фото: колаж "Сьогодні"

На пленарному засіданні перший віцеспікер Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос". Тепер цю посаду обіймає Олександра Устінова (замість Ярослава Железняка).

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Відповідно до статті 60 закону про Регламент повідомляю про обрання народного депутата Устінової Олександри на посаду голови депутатської фракції "Голос". Заступником голови фракції обрано Клименко Юлію", – сказав Корнієнко.

Що відомо про Устінову?

Олександра Устінова народилася 2 жовтня 1985 року у Вінниці. Інформації про ранні роки нардепа у відкритих джерелах мало. Відомо, що під час навчання у середній школі, у 2001 році, вона також пройшла навчання у Сполучених Штатах за програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX).

З 2014 року починає активну антикорупційну діяльність. Вона стає незалежним експертом та членом правління ГО "Центр протидії корупції", одним зі співзасновників якого є Віталій Шабунін. Устінова вважається однією з ініціаторів і лобістів створення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Антикорупційного суду. У 2015 році її обрали секретарем Ради Громадського Контролю НАБУ 1 скликання.

У серпні 2017 року Устінова увійшла до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоровʼя. Вона організовує допомогу дітям загиблих воїнів в АТО/ООС, а також є волонтером "Молодіжної ліги захисту тварин".

На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Олександра Устінова була обрана народним депутатом від партії "Голос". Вона посіла 5-е місце у партійному списку. На момент обрання — член політичної партії "Голос", фізична особа — підприємець (ФОП). Дата набуття депутатських повноважень — 29 серпня 2019 року.

У Верховній Раді IX скликання Устінова увійшла до складу Комітету з питань правоохоронної діяльності. Також вона є секретарем Лічильної комісії Верховної Ради і входить до кількох групи з міжпарламентських зв'язків.

Станом на кінець червня 2021 року парламентарка долучилася до написання майже 120 проєктів закону і постанов, подала поправки до 19 законопроєктів, направила два депутатські запити, а також 87 разів виступила на пленарних засіданнях (здебільшого з місця).

Разом з колегою по фракції Ольгою Стефанишиною довгий час добивалася відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.