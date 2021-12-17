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Железняка посунули. У Раді оголосили про нового голову фракції "Голос"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
17 грудня, 14:35
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Ним стала одна з ініціаторів та лобістів створення НАБУ
Олександра Устінова стала новою головою фракції "Голос". Фото: колаж "Сьогодні"
Олександра Устінова стала новою головою фракції "Голос". Фото: колаж "Сьогодні"

На пленарному засіданні перший віцеспікер Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос". Тепер цю посаду обіймає Олександра Устінова (замість Ярослава Железняка).

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Відповідно до статті 60 закону про Регламент повідомляю про обрання народного депутата Устінової Олександри на посаду голови депутатської фракції "Голос". Заступником голови фракції обрано Клименко Юлію", – сказав Корнієнко.

Що відомо про Устінову?

  • Олександра Устінова народилася 2 жовтня 1985 року у Вінниці. Інформації про ранні роки нардепа у відкритих джерелах мало. Відомо, що під час навчання у середній школі, у 2001 році, вона також пройшла навчання у Сполучених Штатах за програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX).
  • З 2014 року починає активну антикорупційну діяльність. Вона стає незалежним експертом та членом правління ГО "Центр протидії корупції", одним зі співзасновників якого є Віталій Шабунін. Устінова вважається однією з ініціаторів і лобістів створення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Антикорупційного суду. У 2015 році її обрали секретарем Ради Громадського Контролю НАБУ 1 скликання.
  • У серпні 2017 року Устінова увійшла до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоровʼя. Вона організовує допомогу дітям загиблих воїнів в АТО/ООС, а також є волонтером "Молодіжної ліги захисту тварин".
  • На позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року Олександра Устінова була обрана народним депутатом від партії "Голос". Вона посіла 5-е місце у партійному списку. На момент обрання — член політичної партії "Голос", фізична особа — підприємець (ФОП). Дата набуття депутатських повноважень — 29 серпня 2019 року.
  • У Верховній Раді IX скликання Устінова увійшла до складу Комітету з питань правоохоронної діяльності. Також вона є секретарем Лічильної комісії Верховної Ради і входить до кількох групи з міжпарламентських зв'язків.
  • Станом на кінець червня 2021 року парламентарка долучилася до написання майже 120 проєктів закону і постанов, подала поправки до 19 законопроєктів, направила два депутатські запити, а також 87 разів виступила на пленарних засіданнях (здебільшого з місця).
  • Разом з колегою по фракції Ольгою Стефанишиною довгий час добивалася відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Також нагадаємо, у жовтні Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув.

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