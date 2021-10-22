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В Раді у депутата Устінової голова в крові – фото

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 10:48
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Для нардепа довелося викликати швидку допомогу – вже відомо, що з нею сталося
Устинова з розбитою головою в Раді. Колаж "Сьогодні"
Устинова з розбитою головою в Раді. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова сьогодні у Верховній Раді показала свою закривавлену голову. Відповідне фото вона опублікувала у Facebook.

"Коли ранок у Верховній Раді почався несподівано", – написала вона.

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Олександра постраждала. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Її колега по "Голосу" Ольга Стефанішина пояснила, що сталося.

"Ранок починається не з кави, з зі швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", – написала вона у Facebook і показала фото з лікарні.

Устіновій надають допомогу. Фото: facebook.com/olga.stefanishina
Устінова (зліва) і Стефанішина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Як ми вже писали, екснардеп Надія Савченко разом з сестрою попалися на підробленому COVID-сертифікаті. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри.

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Також стало відомо, що закон про олігархів вирішили заново переголосувати. Парламентський комітет несподівано для всіх прийняв таке рішення.

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