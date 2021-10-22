В Раде у депутата Устиновой голова в крови – фото

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова сегодня в Верховной Раде показала свою окровавленную голову. Соответствующее фото она опубликовала в Facebook.
"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", – написала она.
Ее коллега по "Голосу" Ольга Стефанишина объяснила, что произошло.
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"Утро начинается не с кофе, с со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", – написала она в Facebook и показала фото с больницы.