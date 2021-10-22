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В Раде у депутата Устиновой голова в крови – фото

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 октября, 10:48
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Для нардепа пришлось вызывать скорую помощь – уже известно, что с ней произошло
Устинова с разбитой головой в Раде. Коллаж "Сегодня"
Устинова с разбитой головой в Раде. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова сегодня в Верховной Раде показала свою окровавленную голову. Соответствующее фото она опубликовала в Facebook.

"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", – написала она.

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Александра пострадала. Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Ее коллега по "Голосу" Ольга Стефанишина объяснила, что произошло.

"Утро начинается не с кофе, с со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", – написала она в Facebook и показала фото с больницы.

Устиновой оказывают помощь Фото: facebook.com/olga.stefanishina
Устинова (слева) и Стефанишина. Фото: facebook.com/olga.stefanishina

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