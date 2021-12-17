Железняка подвинули. В Раде объявили о новом главе фракции "Голос"

/ Фото: Коллаж: Сегодня

На пленарном заседании первый вице-спикер Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос". Теперь эту должность занимает Александра Устинова (вместо Ярослава Железняка).

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"В соответствии со статьей 60 закона о Регламенте сообщаю об избрании народного депутата Устиновой Александры на должность главы депутатской фракции "Голос". Заместителем главы фракции избрана Клименко Юлия", – сказал Корниенко.

Что известно об Устиновой?

Александра Устинова родилась 2 октября 1985 в Виннице. Информации о ранних годах нардепа в открытых источниках мало. Известно, что во время учебы в средней школе, в 2001 году, она также прошла обучение в Соединенных Штатах по программе обмена будущих лидеров (FLEX).

С 2014 года начинает активную антикоррупционную деятельность. Она становится независимым экспертом и членом правления ОО "Центр противодействия коррупции", одним из соучредителей которого является Виталий Шабунин . Устинова считается одним из инициаторов и лоббистов создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Антикоррупционного суда. В 2015 году ее избрали секретарем Совета Общественного Контроля НАБУ 1-го созыва.

Устинова считается одним из инициаторов и лоббистов создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Антикоррупционного суда. В 2015 году ее избрали секретарем Совета Общественного Контроля НАБУ 1-го созыва. В августе 2017 года Устинова вошла в состав комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Министерства охраны здоровья. Она организует помощь детям погибших воинов в АТО/ООС, а также является волонтером "Молодежной лиги защиты животных".

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Александра Устинова была избрана народным депутатом от партии "Голос". Она заняла пятую строчку в партийном списке. На момент избрания — член политической партии "Голос", физическое лицо — предприниматель (ФЛП). Дата приобретения депутатских полномочий — 29 августа 2019 года.

В Верховной Раде IX созыва Устинова вошла в состав Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Также она является секретарем Счетной комиссии Верховной Рады и входит в состав нескольких групп по межпарламентским связям.

По состоянию на конец июня 2021 года парламентарий присоединилась к написанию почти 120 проектов закона и постановлений, подала поправки к 19 законопроектам, направила два депутатских запроса, а также 87 раз выступила на пленарных заседаниях (в основном с места).

Вместе с коллегой по фракции Ольгой Стефанишиной долгое время добивалась отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.