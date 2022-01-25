День народження Зеленського: що приготували "слуги" і які два подарунки найбільше потрібні президентові

Сьогодні Володимиру Зеленському виповнилося 44 роки

Народні депутати не поспішають розщедрюватися на подарунок для президента/Колаж "Сьогодні"

25 січня – свято не державне, а у глави держави. Президент України Володимир Зеленський відзначає свій 44-й день народження. У зв'язку з цим сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися у народних депутатів, які вже вийшли на роботу після тривалих канікул, чи готують вони подарунки та що вважають найкращим презентом для гаранта.

Привітають на словах

Депутат фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук журналісту нашого видання сказав, що їхня політсила помпезних сюрпризів президенту не готує. Хіба що словесно привітають усією фракцією:

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"Я думаю, що подарунки дарують один одному люди, які дуже близько знайомі, або це мають бути символічні подарунки, якщо йдеться про команду, яка працює на спільні цілі. Але для того, щоб вирішити, що це, треба порадитись. Якщо у нас буде спільне рішення, я його зможу озвучити. Поки що такого немає", — запевняє Камельчук.

Юрій Камельчук запевняє, що фракція привітає президента на словах / Фото: прес-служба "Слуга народу"

Щоб не обмежиться звичним "щастям-здоров'ям", оригінальне побажання вже вигадала ще одна "слуга народу" Єлизавета Богуцька:

"Більшої впевненості у своїх діях і більшої рішучості стосовно того, що він уже почав, і чого потрібно прагнути. Я бажаю йому міцного здоров'я, щоб удалося все, що він почав робити — це боротьба з олігархами, повернення України її повного суверенітету від Московії. Щоб ми вже зрозуміли, що Україна – це наша держава, і ми маємо будувати свою справжню історію незалежності".

Єлизавета Богуцька бажає главі держави впевненості та більшої рішучості / Фото: прес-служба "Слуги народу"

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Головного очима не побачиш

Нематеріальних благ бажає главі держави представник монобільшості Олександр Качура:

"Найкращим подарунком було б для нього, щоб в Україні не було війни та стабілізувалася ситуація з коронавірусом, щоб цифри йшли на спад, а не нагору. Думаю, що йому більше жодних подарунків зараз не потрібно", — каже нардеп сайту "Сьогодні".

Його колега Марія Мезенцева передає "привіт" Володимиру Зеленському зі Страсбурга. Але не магніти та інші сувеніри. Сподівається, що постійній делегації Верховної Ради України в ПАРЄ вдасться привезти хороші новини з дипломатичних полів.

"Ми вітатимемо президента з Парламентської асамблеї Ради Європи. Я думаю, найкращим подарунком для лідера нації є ефективна робота народних депутатів, у тому числі – на міжнародному треку, в такі непрості часи російської загрози, а також консолідація наших партнерів, чим ми тут і займаємося. І, звичайно, у нас вже є невелика перемога. Ми отримали достатню кількість голосів для запуску процедури оскарження повноважень російської делегації в ПАРЄ. Ми боремося за права, свободи і водночас за демократію та безпеку на всьому субконтиненті Європи", – ексклюзивно прокоментувала Мезенцева.

Марія Мезенцева сподівається порадувати главу держави успіхами роботи делегації у ПАРЄ / Фото: прес-служба "Слуги народу"

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Немає нічого важливішого за мир

Депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко побажав президенту мудрості та правильних рішень у період російської загрози, що насувається.

"Зараз як ніколи президенту потрібна консолідація парламентських та позапарламентських політичних сил, оскільки всі ми стоїмо перед загрозою фактично російського вторгнення. І каталізатором для цього має виступити президент. Він має сьогодні зробити всі необхідні кроки для об'єднання політичних сил навколо боротьби із зовнішнім ворогом".

Мудрості та правильних рішень бажає президенту Вадим Івченко / Фото: Facebook

Співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко радить главі держави тримати ситуацію в країні на контролі та сприяти тому, щоб вона не переросла в якісь панічні настрої.

"Очевидно, що доля президента така, що йому не до подарунків, тим більше коли ми відчуваємо з боку Російської Федерації загрозу військового втручання. Тому я хочу побажати Зеленському дарувати громадянам України відчуття безпеки та гарантувати реальну безпеку на кордонах держави", – підсумував депутат.

Тарас Батенко переймається безпекою через ризик вторгнення агресора / Фото: Facebook

Книга – найкращий подарунок

На запитання журналіста: "Який подарунок знадобиться Зеленському?" депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин відповів так:

"Конституція України. Але, напевно, аудіокнига чи якісь відео, можливо, інсценування. Для того, щоб нарешті президент чітко зрозумів повноваження, якими володіє глава держави, не зазіхав на повноваження інших органів та зосередився на ефективному використанні своїх обов'язків. А це насамперед забезпечення зовнішньої політики та національної безпеки".

Ярослав Юрчишин радить перечитати гаранту Конституції Основний Закон / Фото: Facebook

Сергій Вельможний із групи "Довіра" рекомендує книгу "48 законів влади" Роберта Гріна. Свій вибір не пояснив. Але також додав до побажань:

"Дай Бог міцного здоров'я!"

День народження – сумне свято

Володимир Ар'єв із фракції "Європейська солідарність" не став розсипатися у компліментах.

"Я нічого не хочу йому дарувати. І вітати його є кому, так само, як і дарувати подарунки. А те, що людина як мінімум не на своєму місці, я думаю, нехай краще вона отримує подарунки від сім'ї та друзів, ніж вітання на посади президента України від підлабузників, що розвішують білборди", – натякнув Ар'єв на рекламні щити з вітаннями, що з'явилися на Закарпатті

Володимир Ар'єв вітальних промов на День народження гаранта не готує / Фото: interfax.com.ua

Так само як і нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Загородній. Політик зізнався: про день народження президента не знав, а на 25-те число готувався вітати рідних та колег із Днем Тетяни.

"Я б побажав, що б Володимир Олександрович на його День народження зробив всьому українському народу: подав у відставку, перестав сам мучитися на посаді президента і перестав своїм недолугим управлінням мучити всю Україну. Країна йому вже зробила подарунок два з половиною роки тому, обравши його президентом. Тоді він отримав 73% і мав можливість поміняти країну, але йому це виявилося не під силу", – сказав Загородній.

Юрій Загородній рекомендує президентові піти у відставку / Фото: Facebook

Певне, парламентарі не особливо поспішають скидатися Володимиру Олександровичу на дорогий подарунок. Та й сам іменинник натякнув, що підношень не чекає. Але всім охочим зробити приємно дасть номер картки для благодійності. Зібрані гроші Зеленський планує перевести на потреби лікарні у рідному Кривому Розі.

Ми також писали про те, які психологічні проблеми можуть нависнути над президентом у його віці.