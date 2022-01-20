Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Наймолодший президент. Психологи попереджають, що Зеленському загрожує вигоряння та професійна криза

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 10:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" з'ясував, які психологічні проблеми можуть підстерігати чоловіка віком за 40 років
Після 40 чоловіків починається нова криза / Колаж "Сьогодні"
Після 40 чоловіків починається нова криза / Колаж "Сьогодні"

Президенту України Володимиру Зеленському 25 січня виповниться 44 роки. До дня народження гаранта сайт "Сьогодні" поставив питання: що переживає простий український чоловік у цьому віці – які у нього проблеми, сумніви та досягнення?

Ми поспілкувалися з психологами, які розповіли нам про особливості чоловічого віку "за сорок".

Реклама

Чергова переоцінка цінностей

Відстежити особливості чоловічої психіки у конкретному віці складно. Тому психологи спираються на дослідження у категорії 40+. За словами спеціалістів, після того, як чоловік розмінює п'ятий десяток, він починає аналізувати, як прожив усі ці роки. Кандидат психологічних наук Олена Рихальська у коментарі сайту "Сьогодні" пояснює:

"Перша переоцінка відбувається у 30 років. Це криза 30-річного віку. Тобто в університеті чоловік думав, ким буде – як це сталося, досяг я того, про що мріяв, чи ні. Він також порівнює свої досягнення з успіхами своїх однокашників та друзів юності. Це певна конкуренція. А в 40 років людина замислюється, чого вона досягла не лише в професії, а й у сімейному житті".

Ця криза, за словами експертів, найкраще описує приказка "Сивина в бороду – біс в ребро".

Олена Рихальська: "Криза після 40 років позначається народним прислів'ям: "Сивина в бороду — біс у ребро"/ Фото: comments.ua
Олена Рихальська: "Криза після 40 років позначається народним прислів'ям: "Сивина в бороду — біс у ребро"/ Фото: comments.ua

Реклама

Питання сердечні чи президентські

Політичний психолог Сергій Кривуля в розмові з нашим журналістом стверджує, що у 40-річного чоловіка на першому місці стоїть бажання реалізуватися в особистому житті.

"Найголовніше – це сімейні стосунки. Багато хто одружується дуже рано і не зрозуміло на кому. Тому до 40 років виникають питання: "А чи правильно я зробив?", "Чи ця жінка?", "Чи хороша моя сім'я?". Інше – це робота... Коли людина дивиться, чого досягла і запитує себе, чи там вона працювала, чи в тому напрямку розвивалася... А змінювати життя вже пізно, звичайно... І людина входить у ступор. Може все кинути і почати з нуля, а може і запити", – пояснює Кривуля.

Сергій Кривуля: "До 40 років виникають питання: "Чи ця жінка?", "Чи хороша моя сім'я?" / Фото: Скріншот
Сергій Кривуля: "До 40 років виникають питання: "Чи ця жінка?", "Чи хороша моя сім'я?" / Фото: Скріншот

Вік не означає мудрість

Володимир Олександрович Зеленський став наймолодшим президентом в історії незалежної України. Через це багато опонентів звинувачують його в недосвідченості та інфантильності. Але за словами Олени Рихальської, політична зрілість приходить із роками та психологічною зрілістю:

Реклама

"Загалом кажучи, у 20 ми ще такі "дівчата/пацани", які думають, що весь світ належить нам. А ось після 40, коли в тебе вже є відповідальність за цей світ, ти вже вирішуєш інакше, і це емоційно набагато більш обґрунтовані та стримані рішення".

Сергій Кривуля додає до слів колеги: у кожного чоловіка процес становлення відбувається по-різному. Але результат залежить і від його досвіду:

"Досвід напрацьовується не роками, а подіями. Є чоловіки, які залишаються хлопчиками і в 60 років, а є ті, що дорослішають і в 20 років. Президент не зовсім поки що компетентний у своїй царині, це видно. Він не знає, що робити, він як хлопчик, який потрапив у компанію великих дядьків, з якими він не може знайти до пуття спільну мову".

А що буде далі?

У майбутньому президенту може загрожувати високий ризик вигоряння, криза смислів та професійні проблеми. Таку думку висловила політичний психолог Світлана Чуніхіна. Це через те, що Зеленський обійняв найвищу політичну посаду в державі у досить молодому віці.

"Раптовий і неспланований кар'єрний злет може виявитися досить травматичним. З одного боку, пікові емоції та навантаження, до яких людина не готувалась, можуть стати причиною психологічного виснаження та вигоряння. З іншого боку, до влади швидко звикають – настільки, що деякі вчені говорять про виникненні залежності від влади. Після завершення каденції для Володимира Зеленського неминуче постане питання: а що далі?

Світлана Чуніхіна: "Пікові емоції та навантаження можуть стати причиною психологічного вигоряння" / Фото: www.ukrinform.ua
Світлана Чуніхіна: "Пікові емоції та навантаження можуть стати причиною психологічного вигоряння" / Фото: www.ukrinform.ua

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Розбір польотів. Чому суд відпустив Порошенка і до чого тут візит голови Держдепу Ентоні Блінкена Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Наймолодший президент. Психологи попереджають, що Зеленському загрожує вигоряння та професійна криза Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

72 348

захворіло за тиждень в Україні

+92%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти