День рождения Зеленского: что приготовили "слуги" и какие два подарка больше всего нужны президенту

Сегодня Владимиру Зеленскому исполнилось 44 года

Народные депутаты не спешат раскошеливаться на подарок для президента/Коллаж "Сегодня"

25 января - праздник не государственный, а у главы государства. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 44-й день рождения. В связи с этим сайт "Сегодня" решил узнать у народных депутатов, которые уже вышли на работу после длительных каникул, готовят ли они подарки и что считают лучшим презентом для гаранта.

Поздравят на словах

Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук журналисту нашего издания сказал, что их политсила помпезных сюрпризов президенту не готовит. Разве что словестно поприветствуют всей фракцией:

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"Я думаю, что подарки дарят друг другу люди, которые очень близко знакомы или это должны быть символические подарки, если речь идет о команде, работающей на общие цели. Но для того чтобы решить, что это, нужно посоветоваться. Если у нас будет общее решение, я его смогу озвучить. Пока такого нет", — уверяет Камельчук.

Юрий Камельчук уверяет, что фракция поздравит президента на словах / Фото: пресс-служба "Слуга народа"

Чтобы не ограничится привычным "счастья-здоровья", оригинальное пожелания уже придумала еще одна "слуга народа" Елизавета Богуцкая:

"Большей уверенности в своих действиях и большей решительности по отношению к тому, что он уже начал, и к чему нужно стремиться. Я желаю ему крепкого здоровья, чтобы удалось все, что он начал делать — это борьба с олигархами, это возвращение Украине ее полного суверенитета от Московии. Чтобы мы уже поняли, что Украина – это наше государство и мы должны строить свою настоящую историю независимости".

Елизавета Богуцкая желает главе государства уверенности и большей решительности / Фото: пресс-служба "Слуги народа"

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Главного глазами не увидишь

Нематериальных благ желает главе государства представитель монобольшинства Александр Качура:

"Лучшим подарком было бы для него, чтобы в Украине не было войны и стабилизировалась ситуация с коронавирусом, чтобы цифры шли на спад, а не вверх. Думаю, что ему больше никакие подарки сейчас не нужны", — говорит нардеп сайту "Сегодня".

Его коллега Мария Мезенцева передает "привет" Владимиру Зеленскому из Страсбурга. Но не магнитиками и прочими сувенирами. Надеется, что постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ удастся привезти хорошие новости из дипломатических полей.

"Мы будем поздравлять президента из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я думаю, лучшим подарком для лидера нации является эффективная работа народных депутатов, в том числе – на международном треке, в столь непростые времена российской угрозы, а также консолидация наших партнеров, чем мы здесь и занимаемся. И, конечно, у нас уже есть небольшая победа. Мы получили достаточное количество голосов для запуска процедуры обжалования полномочий российской делегации в ПАСЕ. Мы боремся за права, свободы и вместе с тем – за демократию и безопасность на всем субконтиненте Европы", – эксклюзивно прокомментировала Мезенцева.

Мария Мезенцева надеется порадовать главу государства успехами работы делегации в ПАСЕ / Фото: пресс-служба "Слуги народа"

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Нет ничего важнее мира

Депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко пожелал президенту мудрости и правильных решений в период надвигающейся российской угрозы.

"Сейчас как никогда президенту нужна консолидация парламентских и внепарламентских политических сил, поскольку все мы стоим перед угрозой фактически российского вторжения. И катализатором для этого должен выступить президент. Он должен сегодня сделать все необходимые шаги для объединения политических сил вокруг борьбы с внешним врагом".

Мудрости и правильных решений желает президенту Вадим Ивченко / Фото: Facebook

Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Тарас Батенко советует главе государства держать ситуацию в стране на контроле и способствовать тому, чтобы она не переросла в какие-то панические настроения.

"Очевидно, что судьба президента такова, что ему не до подарков, тем более, когда мы чувствуем со стороны Российской Федерации угрозу военного вмешательства. Поэтому я хочу пожелать Зеленскому дарить гражданам Украины ощущение безопасности и гарантировать реальную безопасность на границах государства", – подытожил депутат.

Тарас Батенко беспокоится о безопасности из-за риска вторжения агрессора / Фото: Facebook

Книга - лучший подарок

На вопрос журналиста: "Какой подарок пригодится Зеленскому?" депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин ответил так:

"Конституция Украины. Но, наверное, аудиокнига или какие-то видео, возможно, инсценировка. Для того, чтобы наконец-то президент четко понял полномочия, которыми владеет глава государства, не посягал на полномочия других органов и сосредоточился на эффективном использовании своих обязанностей. А это в первую очередь обеспечение внешней политики и национальной безопасности".

Ярослав Юрчишин советует перечитать гаранту Конституции Основной Закон / Фото: Facebook

Сергей Вельможный из группы "Довира" рекомендует книгу "48 законов власти" Роберта Грина. Свой выбор не объяснил. Но также добавил к пожеланиям:

"Дай Бог крепкого здоровья!"

День рождения – грустный праздник

Владимир Арьев из фракции "Европейская солидарность" не стал рассыпаться в комплиментах.

"Я ничего не хочу ему дарить. И поздравлять его есть кому, так же, как и дарить подарки. А то, что человек как минимум не на своем месте, я думаю, пусть лучше он получает подарки от семьи и друзей, чем поздравления на должности президента Украины от подхалимов, развешивающих билборды", — намекнул Арьев на рекламные щиты с поздравлениями, которые появились на Закарпатье.

Владимир Арьев поздравительных речей в День рождения гаранта не готовит / Фото: interfax.com.ua

Также, как и напдеп "Опозиционной платформы – За життя" Юрий Загородний. Политик признался: о дне рождения президента не знал, а на 25-е число готовился поздравлять родных и коллег с Днем Татьяны.

"Я бы пожелал, чтобы Владимир Александрович в его День рождения сделал всему украинскому народу: подал в отставку, перестал сам мучиться на должности президента и перестал своим непутевым управлением мучить всю Украину. Страна ему уже сделала подарок два с половиной года назад, избрав его президентом. Тогда он получил 73% и имел возможность поменять страну, но ему это оказалось не под силу", — сказал "Сегодня" Загородний.

Юрий Загородний рекомендует президенту уйти в отставку / Фото: Facebook

Видимо, парламентарии не особо спешат скидываться Владимиру Александровичу на дорогостоящий подарок. Да и сам именинник намекнул, что подношений не ждет. Но всем желающим сделать приятно даст номер карточки для благотворительности. Собранные деньги Зеленский планирует перевести на нужды больницы в родном Кривом Роге.

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