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Перше засідання Ради у 2022-му: буде кілька важливих питань

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 січня, 10:50
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Опубліковано список законопроєктів, які депутати розглянуть найближчими днями
Верховна Рада. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада. Колаж "Сьогодні"

Які закони розглядатиме Верховна Рада на першому парламентському тижні після свят, розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

На порядку денному, за його словами, немає ні підготовки на випадок військового вторгнення, ні виходу з енергетичної кризи, ні вирішення економічних проблем. Розглядатимуть законопроєкти про гральний бізнес і "Велике будівництво". Також у планах розгляд економічного паспорта та законопроєкту президента про подвійне громадянство.

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Порядок денний

У вівторок 25 січня розглянуть такі законопроєкти: №3415 щодо спецпроцедур голосування законів у Раді, в якому хочуть встановити обмеження можливості депутатам "збивати" враховані комітетом поправки; №6084 про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів; №4278 та №4279 про посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ та митний збір (у другому читанні без тютюнових правок); №6103 про дозвіл ЗМС проводити конкурс на управителя.

Середа 26 січня – День розгляду наступних законопроєктів. №2713-д щодо зниження ставок податків для учасників ринку азартних ігор; №6273 про можливість без тендерів робити держзакупівлі для будівництва Дніпровської ДАЕС та ремонту компресорних станцій газопроводів (2-ге читання).

Також на розгляді сімейні питання: №3881 — договір про гарантовані права опіки над дітьми після розлучення; №3667 — єдиний мінімальний розмір аліментів не менше ніж половина прожиткового мінімуму. Крім того, розглянуть законопроєкт №6104 про захист політв'язнів та їхніх сімей та №5847 про поділ функцій МВС та ДСНС.

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В четвер 27 січня депутати обговорюватимуть такі законопроєкти. №5719 про зміну сплати місцевого акцизу на тютюн. №6394 про економічний паспорт та супутні зміни до кодексів №6395-6397. Також у планах на розгляд №4487 щодо ВПО, поправками до якого Офіс президента хоче зробити телеканал "Дом" загальнонаціональним російськомовним каналом. Законопроєкт №6440 встановлює календарний план роботи Ради на наступну сесію. Законопроект №5546 передбачає безкоштовне мовлення національних каналів на окупованих територіях.

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