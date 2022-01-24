Стефанчук розповів, що Зеленський попросив на день народження

Зеленський збирає кошти для лікарні у рідному місті

Президент України Володимир Зеленський (фото по центру), речник парламенту Руслан Стефанчук (фото справа)

Президент України Володимир Зеленський не планує приймати подарунки з нагоди свого дня народження. Про це розповів речник Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу, який транслювала Україна 24.

"Наскільки я знаю, попередньо таке казали, що Володимир Олександрович оголосив, що він не прийматиме жодних подарунків", – так спікер прокоментував питання, що він даруватиме главі держави.

За словами Стефанчука, президент дасть номер картки для благодійності і охочі зможуть перевести туди гроші замість подарунка йому.

Реклама

"Це така попередня версія, якщо таке буде, я, безумовно, приєднаюся до такої благодійної акції", – додав він.

Водночас заступник голови провладної фракції Євгенія Кравчук не розповіла, який саме подарунок фракція приготувала для Зеленського, бо це буде сюрприз.

25 січня Володимиру Зеленському виповнюється 44 роки. До дня народження гаранта сайт "Сьогодні" запитав: що переживає простий український чоловік у цьому віці – які у нього проблеми, сумніви та досягнення?

Зірки кажуть, що 2022 рік буде дуже нелегким для президента України . У майбутньому президенту може загрожувати високий ризик вигорання, криза смислів та професійні проблеми. Таку думку висловила політичний психолог Світлана Чуніхіна. Це через те, що Зеленський обійняв найвищу політичну посаду в державі у досить молодому віці.

Реклама

Як святкував Зеленський у минулі роки

2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх бажаючих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.

Народні депутати з фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

Володимир Олександрович Зеленський став наймолодшим президентом в історії незалежної України. Через це багато опонентів звинувачують його в недосвідченості та інфантильності. Але за словами Олени Рихальської, політична зрілість приходить із роками та з психологічною зрілістю: