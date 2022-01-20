"Золотий вік": чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців

За допомогою експертів ми склали узагальнений портрет українського чоловіка категорії "40+".

У президента України День народження / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначить свій 44-й день народження. До цієї дати він встиг завести сім'ю, побудувати успішний медіабізнес, стати доларовим мільйонером, завоювати всеукраїнську популярність та обійняти найвищу державну посаду в країні.

А чого досягли інші? Таким питанням зацікавився сайт "Сьогодні". І до дня народження гаранта ми склали портрет середньостатистичного українця віком 40-45 років. Про те, що хвилює чоловіків і з якими психологічними труднощами вони можуть зіткнутися, ми вже писали у попередньому матеріалі.

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Але як такий чоловік живе? Яку має сім'ю? Які покупки може собі дозволити? Про це читайте далі у нашому матеріалі.

Щаслива родина – щаслива країна

Насамперед суспільство звикло звертати увагу на сімейний стан чоловіка. Адже це говорить про те, наскільки людина успішна в особистому житті. Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко для сайту "Сьогодні" наводить таку статистику:

"У переважної більшості українських чоловіків віком приблизно 40-45 років, а це понад 3/4 від загальної кількості, є 1-2 дитини. У 2/3 чоловіків цього віку сім'я складається з 3-4 осіб.

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Сюди ідеально вписується глава держави. Цього року Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою Зеленською відзначатимуть 19 років спільного життя. У шлюбі вони виховують 17-річну доньку Олександру та 8-річного сина Кирила.

Сім'я Зеленських у повному складі / Фото: Instagram olenezelenska_official

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Типова освіта 90-х

Як відомо, Володимир Зеленський здобув юридичну освіту. 2000-го року він закінчив Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету за спеціальністю "Правознавство". Але зі студентських років почав займатися творчою діяльністю й дипломом йому не знадобився.

Як говорить експерт з освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба, така ситуація – типова картина для ровесників Зеленського. Але вона більше стосується не лише "юристів-економістів", а й менеджерів.

"Наприкінці 90-х був гострий дефіцит управлінців. Відповідно, на такі спеціальності люди йшли, а потім побачили, що вони не можуть прямо застосовувати ті знання, і для них був вихід – або десь навчатися додатково, або їхати за кордон і здобувати другу освіту там", – розповідає Скиба у коментарі "Сьогодні".

Микола Скиба про освіту кінця 90-х / Фото: uifuture.org

Живуть на зарплату, але без шику

Ще один важливий показник – Рівень доходів. На наше прохання соціолог Андрій Биченко описав і фінансову картину ровесників Володимира Олександровича:

"Найчастіше (більш ніж половина) чоловік його віку має середній рівень доходу. Це коли загалом на життя вистачає, але придбання дорогих речей, у тому числі й житла, спричиняє складнощі. Основним видом доходу (для трьох чвертей українців) є заробітна плата. Трохи більш ніж половина мають власний автомобіль", - говорить експерт.

Цю інформацію можна підкріпити даними Державної служби статистики. Згідно з дослідженнями, які опублікували у січні 2021 року, майже половина не має можливості відкладати заощадження на великі покупки. І лише приблизно 10-та частина може накопичити велику суму й ні в чому собі не відмовляти. Важливо зазначити, що тут йдеться про домогосподарства.

Рівень доходу домогосподарств в Україні — дані Держстату / Скріншот

Заробіток не дотягує до президентського

Голова профспілки виробничників, підприємців і трудових мігрантів Наталія Землянська говорить про конкретні цифри:

"Зайняте населення України у віці 40-49 років становить 4 282 000 осіб, з них чоловіків – 2 156 300 осіб. Приблизно 29% працюють у сільській місцевості, 71% – у містах", – говорить профлідер.

А розподіл зарплат у чоловіків за видами економічної діяльності, за даними Землянської, має такий вигляд:

Інформація та телекомунікації – 21 508 грн/міс;

Фінансова та страхова діяльність – 20 360 грн/міс;

Держуправління та оборона – 19 432 грн/міс;

Наукова діяльність – 17185 грн/міс;

Промисловість – 12588 грн/міс;

Транспорт, складське господарство – 12371 грн/міс;

Торгівля та ремонт – 12 336 грн/міс;

Будівництво – 10476 грн/міс;

Сільське, лісове та рибне господарство – 10 530 грн/міс;

Охорона здоров'я – 10573 грн/міс.

Для порівняння, дохід Зеленського на посаді президента становить 336 тисяч гривень. Цю суму він заробив протягом 2020 року.

Землянська: "Приблизно 29% чоловіків працюють у сільській місцевості, 71% – у містах" / Фото: capital.politeka.net

Такому майну будь-який позаздрить

Якщо говорити про самого президента, то обмежувати себе в найнеобхіднішому йому не доводиться. Але важливо наголосити, що свою нерухомість та автомобілі він придбав ще до вступу на посаду. У його декларації вказано кілька квартир. За документами право власності на деякі з них пан Зеленський ділить зі своїми товаришами – братами Шефірами. У самого гаранта лише четверта частина.

У 2007-му році Зеленський купував квартиру у долі з Борисом та Сергієм Шефірами / Скріншот НАЗК

Також вказано нерухоме майно, що належить дружині гаранта. Це квартира та паркомісце в популярному курортному селищі Лівадія на Південному березі анексованого Криму.

Нерухомість Першої леді в анексованому Криму / Скріншот НАЗК

Є й автомобілі: RANGE ROVER 2016 року за більш ніж 4 з половиною мільйонів гривень та MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014-го, який трохи недотягує до 2-х мільйонів гривень. Друга машина, до речі, записана на Олену Зеленську.

Президентський автопарк з декларації Зеленського/ Скріншот НАЗК

Крім того, у документі значаться акції, цінні папери та юридичні компанії.

У здоровому тілі – здоровий дух

Впоратися з надмірними навантаженнями допоможуть заняття спортом. З цим у першої персони держави проблем немає. Зеленський любить виставляти фото із тренажерного залу та постити мотиваційні повідомлення. А ще він любить зимові види спорту, наприклад, катання на сноуборді.

Спортивні успіхи президента та його "тренера" ​​/ Фото: Instagram zelenskiy_official

Загалом кількість чоловіків, старших за 18 років, які займаються спортом більше одного разу на тиждень, становить 35,3%. Тобто кожен третій тримається у формі. Це дані Держстату щодо України за 2021 рік. У великих містах цей показник вищий, ніж у сільській місцевості.

Ставлення українців до спорту – дані Держстату / Скріншот

"Золотий вік"

Сімейний лікар Руслан Добровольський розповів "Сьогодні", що вік Зеленського – це лише привід для радості:

"Це найбільш золотий вік. Пік імунної системи та обмін речовин в організмі людей працює на високому рівні. Це такий перехідний період між молодістю та літнім віком".

Фахівець радить усім, кому "за 40", робити ранкову гімнастику та силові вправи 1-2 рази на тиждень. А також вводити в раціон більше клітковини у вигляді овочів та фруктів, і вживати кисломолочні продукти для гарного травлення.