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"Золотой возраст": чем 44-летний Владимир Зеленский отличается от своих ровесников, простых украинцев

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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20 января, 17:16
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С помощью экспертов мы составили обобщенный портрет украинского мужчины категории "40+".
У президента Украины День рождения / Коллаж "Сегодня"
У президента Украины День рождения / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отметит свой 44-й день рождения. К этой дате он успел завести семью, построить успешный медиабизнес, стать долларовым миллионером, завоевать всеукраинскую популярность и занять высшую государственную должность в стране.

А чего добились остальные? Таким вопросом задался сайт "Сегодня" и ко Дню рождения гаранта мы составили потрет среднестатистического украинца возрастом 40-45 лет. О том, что волнует мужчин и с какими психологическими трудностями они могут столкнуться, мы уже писали в предыдущем материале.

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Но как такой мужчина живет? Какая у него семья? Какие покупки может себе позволить? Об этом читайте далее в нашем материале.

Счастливая семья - счастливая страна

В первую очередь общество привыкло обращать внимание на семейное положение мужчины. Ведь это говорит о том, насколько человек успешен в личной жизни. Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко для сайта "Сегодня" приводит такую статистику:

"У подавляющего большинства украинских мужчин возрастом примерно 40-45 лет, а это более 3/4 от общего числа, есть 1-2 ребенка. У 2/3 мужчин этого возраста семья состоит из 3-4 человек".

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Сюда идеально вписывается глава государства. В этом году Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской будут отмечать 19 лет совместной жизни. В браке они воспитывают 17-летнюю дочь Александру и 8-летнего сына Кирилла.

Семья Зеленских в полном составе / Фото: Instagram olenezelenska_official
Семья Зеленских в полном составе / Фото: Instagram olenezelenska_official

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Типичное образование 90-х

Как известно, Владимир Зеленский получил юридическое образование. В 2000-м году он окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета по специальности "Правоведение". Но со студенческих лет начал заниматься творческой деятельностью и дипломом ему не пригодился.

Как говорит эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба, такая ситуация - типичная картина для ровесников Зеленского. Но она больше касается не только "юристов-экономистов", но и менеджеров.

"В конце 90-х был острый дефицит управленцев. Соответственно, на такие специальности люди и шли, а потом увидели, что они не могут прямо применять те знания, и для них был выход или где-то учиться дополнительно или ехать за границу и получать второе образование там", – говорит Скиба в комментарии "Сегодня".

Николай Скиба об образовании конца 90-х / Фото: uifuture.org
Николай Скиба об образовании конца 90-х / Фото: uifuture.org

Живут на зарплату, но без шика

Еще один важный показатель - уровень доходов. По нашей просьбе социолог Андрей Быченко обрисовал и финансовую картину ровесников Владимира Александровича:

"Чаще всего (больше половины) мужчин его возраста имеет средний уровень дохода. Это когда в целом на жизнь хватает, но приобретение дорогих вещей, в том числе и жилья, вызывает затруднения. Основным видом дохода (для трех четвертей украинцев) является заработная плата. Чуть больше половины имеют собственный автомобиль", - говорит эксперт.

Эту информацию можно подкрепить данными Государственной службы статистики. Согласно исследованиям, которые опубликовали в январе 2021 года, почти половина не имеет возможности откладывать сбережения на крупные покупки. И только примерно 10-я часть в состоянии накопить большую сумму, ни в чем себе не отказывая. Важно отметить, что здесь речь идет о домохозяйствах.

Уровень дохода домохозяйств в Украине — данные Госстата / Скриншот
Уровень дохода домохозяйств в Украине — данные Госстата / Скриншот

Заработок не дотягивает до президентского

Председатель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская говорит о конкретных цифрах:

"Занятое население Украины в возрасте 40-49 лет составляет 4 282 000 человек, из них мужчин – 2 156 300 человек. Приблизительно 29% работают в сельской местности, 71% – в городах", – говорит профлидер.

А распределение зарплат у мужчин по видам экономической деятельности, по данным Землянской, выглядит так:

  • Информация и телекоммуникации – 21 508 грн/мес;
  • Финансовая и страховая деятельность – 20 360 грн/мес;
  • Госуправление и оборона – 19 432 грн/мес;
  • Научная деятельность – 17 185 грн/мес;
  • Промышленность – 12 588 грн/мес;
  • Транспорт, складское хозяйство – 12 371 грн/мес;
  • Торговля и ремонт – 12 336 грн/мес;
  • Строительство – 10 476 грн/мес;
  • Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 10 530 грн/мес;
  • Охрана здоровья – 10 573 грн/мес.

Для сравнения, доход Зеленского на должности президента составляет 336 000 гривен. Эту сумму он заработал в течение 2020-го года.

Землянская: "Приблизительно 29% работают в сельской местности, 71% – в городах" / Фото: capital.politeka.net
Землянская: "Приблизительно 29% работают в сельской местности, 71% – в городах" / Фото: capital.politeka.net

Такому имуществу любой позавидует

Если говорить о самом президенте, то ограничивать себя в самом необходимом ему не приходится. Но важно подчеркнуть, что свою недвижимость и автомобили он приобрел еще до вступления на должность. В его декларации указаны несколько квартир. По документам право собственности на некоторые из них господин Зеленский делит со своими товарищами - братьями Шефирами. У самого гаранта только четвертая часть.

В 2007-м году Зеленский покупал квартиру в доле с Борисом и Сергеем Шефирами / Скриншот НАЗК
В 2007-м году Зеленский покупал квартиру в доле с Борисом и Сергеем Шефирами / Скриншот НАЗК

Также указано недвижимое имущество, принадлежащее супруге гаранта. Это квартира и паркоместо в популярном курортном поселке Ливадия на Южном берегу аннексированного Крыма.

Недвижимость Первой леди в аннексированном Крыму / Скриншот НАЗК
Недвижимость Первой леди в аннексированном Крыму / Скриншот НАЗК

Имеются и автомобили: RANGE ROVER 2016-го года за более чем 4 с половиной миллионов гривен и MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014-го, который немного недотягивает до 2 миллионов гривен. Вторая машина, кстати, записана на Елену Зеленскую.

Президентский автопарк из декларации Зеленского / Скриншот НАЗК
Президентский автопарк из декларации Зеленского / Скриншот НАЗК

Кроме того, в документе значатся акции, ценные бумаги и юридические компании.

В здоровом теле - здоровый дух

Справиться с чрезмерными нагрузками помогут занятия спортом. С этим у первой персоны государства проблем нет. Зеленский любит выставлять фото с тренажерного зала и постить мотивационные сообщения. А еще он любит зимние виды спорта, например, катание на сноуборде.

Спортивные успехи президента и его "тренера" / Фото: Instagram zelenskiy_official
Спортивные успехи президента и его "тренера" / Фото: Instagram zelenskiy_official

В целом, число мужчин старше 18 лет, которые занимаются спортом больше одного раза в неделю составляет 35,3%. То есть, каждый третий держит себя в форме. Это данные Госстата по Украине за 2021-й год. В больших городах этот показатель выше, чем в сельской местности.

Отношение украинцев к спорту — данные Госстата / Скриншот
Отношение украинцев к спорту — данные Госстата / Скриншот

"Золотой возраст"

Семейный врач Руслан Добровольский рассказал "Сегодня", что возраст Зеленского – это только повод для радости:

"Это самый золотой возраст. Пик иммунной системы и обмен веществ в организме людей работает на высоком уровне. Это такой переходный период между молодостью и пожилым возрастом".

Специалист советует всем, кому "за 40" делать утреннюю гимнастику и силовые упражнения 1-2 раза в неделю. А также вводить в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов, и употреблять кисломолочные продукты для хорошего пищеварения.

Руслан Добровольский называет возраст президента "золотым" / Фото: www.vz.kiev.ua
Руслан Добровольский называет возраст президента "золотым" / Фото: www.vz.kiev.ua

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