Зеленський приїхав до Буковеля і "несподівано" підселився до Коломойського

Президент 4 січня приїхав до готелю гірськолижного курорту

Президент поїхав на відпочинок на новорічні свята / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський на свята приїхав до Буковеля і розмістився у Radisson Blu Resort Bukovel. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.

Фото : Українська правда

У цей же час у цьому комплексі зупинився олігарх Ігор Коломойський із сім'єю.

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Президент приїхав до готелю гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.

Фото : Українська правда

"Водночас на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Сім'ї президента у лакшері-готелі не бачили", – пише видання.

Говорячи про те, випадковість це чи ні, Коломойський сказав, що взагалі не знає, що в комплексі президент.

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"Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро. – Ред.)", – зазначає УП.

Зеленський у Карпатах

У цей же час президент Володимир Зеленський опублікував пост на своїй сторінці Facebook про те, наскільки прекрасна наша країна і скільки всього гарного є в ній. Також він поділився фото.

"Наскільки прекрасна наша Україна! Вкотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковеля для короткого зимового відпочинку. Безкрайні степи, пагорби в тумані, дим із димових труб придорожніх будинків… Ось на горизонті видніються рідні Карпати", – написав він.

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Фото: Facebook.com/zelenskiy95

Буковель не дешеве задоволення

Буковель це найелітніший гірськолижний курорт в Україні. Вартість номерів починаються від 1000-1500 грн. У святковий сезон катання на день зі ski-pass та спорядженням А-класу – 2500 грн. Ціни цього року теж незавидні: вареники 200 грн та сирники по 300 у багатьох ресторанах. За скромними підрахунками, один день катання в Буковелі може обійтися близько 5000 грн – приблизно дві мінімальні пенсії в Україні.

Де зазвичай відпочиває президент України

У 2020 році президент також провів свій відпочинок у Буковелі. Він встиг покататися на лижах у Буковелі. На українському гірськолижному курорті з ним пофотографувалися та знімки потрапили до Мережі.

8 січня минулого року президента помітили на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківську.

Де мають відпочивати політики

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив народним депутатам провести новорічні свята так, як вони проводили їх минулого року, та порадив обирати Україну, або ж Єгипет та Туреччину .

Дорогий відпочинок депутатів