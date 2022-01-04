Зеленський приїхав до Буковеля і "несподівано" підселився до Коломойського

Президент Володимир Зеленський на свята приїхав до Буковеля і розмістився у Radisson Blu Resort Bukovel. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела.
У цей же час у цьому комплексі зупинився олігарх Ігор Коломойський із сім'єю.
Президент приїхав до готелю гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.
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"Водночас на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Сім'ї президента у лакшері-готелі не бачили", – пише видання.
Говорячи про те, випадковість це чи ні, Коломойський сказав, що взагалі не знає, що в комплексі президент.
"Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро. – Ред.)", – зазначає УП.
Зеленський у Карпатах
У цей же час президент Володимир Зеленський опублікував пост на своїй сторінці Facebook про те, наскільки прекрасна наша країна і скільки всього гарного є в ній. Також він поділився фото.
"Наскільки прекрасна наша Україна! Вкотре в цьому переконався, подорожуючи з Києва до Буковеля для короткого зимового відпочинку. Безкрайні степи, пагорби в тумані, дим із димових труб придорожніх будинків… Ось на горизонті видніються рідні Карпати", – написав він.
Буковель не дешеве задоволення
Буковель це найелітніший гірськолижний курорт в Україні. Вартість номерів починаються від 1000-1500 грн. У святковий сезон катання на день зі ski-pass та спорядженням А-класу – 2500 грн. Ціни цього року теж незавидні: вареники 200 грн та сирники по 300 у багатьох ресторанах. За скромними підрахунками, один день катання в Буковелі може обійтися близько 5000 грн – приблизно дві мінімальні пенсії в Україні.
Де зазвичай відпочиває президент України
У 2020 році президент також провів свій відпочинок у Буковелі. Він встиг покататися на лижах у Буковелі. На українському гірськолижному курорті з ним пофотографувалися та знімки потрапили до Мережі.
8 січня минулого року президента помітили на гірськолижному курорті Буковель в Івано-Франківську.
Де мають відпочивати політики
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив народним депутатам провести новорічні свята так, як вони проводили їх минулого року, та порадив обирати Україну, або ж Єгипет та Туреччину .
Дорогий відпочинок депутатів
- У березні політолог Андрій Смолій опублікував фото з Давидом Арахамією, який відпочивав в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. Арахамія сказав, що за номер він платив 80 доларів на добу.
- У той же час на сайті Booking ціна за номер у п'ятизірковому готелі становила щонайменше 13 814 грн – і те, за знижкою. Без знижки – майже 20 тис. грн, а люкс із басейном над водою коштував 41 846 грн.
- В січні на дорогому відпочинку засвітився депутат Микола Тищенко . Проживання в Rixos The Palm Dubai йому коштувало 1000 доларів за добу.
- Крім того, п'ятого президента України Петра Порошенка помітили в Еквадорі . У Мережі стверджували, що за даними журналістів політик нібито знімав дорогу яхту.