Мальдіви – не варіант. Арахамія дав пораду "слугам", куди поїхати на Новий рік

Політик рекомендує нардепам відпочивати на народних курортах

Давид Арахамія / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив народним депутатам провести новорічні свята так, як вони проводили їх минулого року. Про це в Telegram-каналі повідомляє PavlovskyNews.

Відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи рекомендуватиме він депутатам їхати на новорічні свята на дорогі курорти, Мальдіви, Крушавель, наприклад, політик зазначив, що потрібно відвідувати народні курорти.

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"А у нас і не їздили, окрім Давида Георгійовича, на 1,5 дня. Більше ніхто не потрапляв у такі ситуації, тому не буду нічого рекомендувати, а скажу, щоб вони провели Новий рік так, як провели минулий", – сказав політик.

Він порадив, що треба відпочивати на нормальних народних курортах, таких як Туреччина, Єгипет.

Дорогий відпочинок депутатів

У березні політолог Андрій Смолій опублікував фото з Давидом Арахамією, який відпочивав в одному з найдорожчих курортних комплексів Amari Havodda Maldives. Арахамія сказав, що за номер він платив 80 доларів на добу.

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Водночас на сайті Bookin, ціна за номер у п'ятизірковому готелі складала щонайменше 13 814 грн – і то за знижкою. Без знижки – майже 20 тис. грн, а люкс із басейном над водою коштував 41 846 грн.

У січні на дорогому відпочинку засвітився депутат Микола Тищенко. Проживання в Rixos The Palm Dubai йому коштувало 1000 доларів за добу.

Крім того, п'ятого президента України Петра Порошенка помітили в Еквадорі. У Мережі стверджували, що, за даними журналістів, політик нібито знімав дорогу яхту.