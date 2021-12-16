У Раді помічниця Арахамії знепритомніла, рятував Радуцький (відео)

У кулуарах Верховної Ради помічниця на громадських засадах голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зомліла. Їй у ту ж мить спробували надати допомогу кілька депутатів.
Про це повідомив телеграм-канал PavlovskyNEWS.
Що сталося
За повідомленням журналіста, якийсь час дівчина сиділа з ознаками втоми, а потім раптово впала на підлогу. Майже одразу до неї на допомогу прийшов голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький та запропонував напоїти дівчину солодким чаєм. Дівчина досить швидко прийшла до тями і самостійно попрямувала до медичного пункту Ради.
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Пізніше журналісти дізналися, що дівчину звати Олена Зель і вона є помічницею на громадських засадах голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
НП у Раді
- У Верховній Раді іноді трапляються надзвичайні події. Наприклад, періодично загоряється система для голосування у сесійній залі.
- 17 березня задимився пульт для голосування в одного із народних депутатів із фракції "Голос".
- У середині листопада спалахнула система для голосування вже у народного депутата Артема Нагаєвського ("Слуга народу").