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У Раді помічниця Арахамії знепритомніла, рятував Радуцький (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 16:54
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Дівчину приводили до тями за допомогою солодкого чаю
Народні депутати дуже швидко допомогли Олені прийти до тями / Колаж "Сьогодні"
Народні депутати дуже швидко допомогли Олені прийти до тями / Колаж "Сьогодні"

У кулуарах Верховної Ради помічниця на громадських засадах голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зомліла. Їй у ту ж мить спробували надати допомогу кілька депутатів.

Про це повідомив телеграм-канал PavlovskyNEWS.

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Що сталося

За повідомленням журналіста, якийсь час дівчина сиділа з ознаками втоми, а потім раптово впала на підлогу. Майже одразу до неї на допомогу прийшов голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький та запропонував напоїти дівчину солодким чаєм. Дівчина досить швидко прийшла до тями і самостійно попрямувала до медичного пункту Ради.

Пізніше журналісти дізналися, що дівчину звати Олена Зель і вона є помічницею на громадських засадах голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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НП у Раді

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