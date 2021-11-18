У Раді "пожежа" – депутатів затягнуло димом (відео)

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У сесійній залі Верховної Ради сталася пожежа. Зайнялася система для голосування народного депутата Артема Нагаєвського.
У сесійній залі Верховної Ради сталася пожежа. Зайнялася система для голосування народного депутата Артема Нагаєвського.
18 листопада 1991. Вже два тижні триває страйк суддів міста Івано-Франківськ. Припинилося слухання кримінальних, цивільних, адміністративних справ...Зануритись у той день
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