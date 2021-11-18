В Раде "пожар" – депутатов затянуло дымом (видео)

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В сессионном зале Верховной Рады произошел пожар. Загорелась система для голосования народного депутата Артема Нагаевского.
В сессионном зале Верховной Рады произошел пожар. Загорелась система для голосования народного депутата Артема Нагаевского.
18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...Погрузиться в тот день
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