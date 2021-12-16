В Раде помощница Арахамии потеряла сознание, спасал Радуцкий (видео)

В кулуарах Верховной Рады помощница на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии упала в обморок. Ей тут же попытались оказать помощь несколько депутатов.
Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNEWS.
Что произошло
Согласно сообщению журналиста, какое-то время девушка сидела с признаками усталости, а потом внезапно упала на пол. Почти сразу к ней на помощь пришел глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и предложил напоить девушку сладким чаем. Девушка довольно быстро пришла в сознание и самостоятельно направилась в медицинский пункт Рады.
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Позже журналисты узнали, что девушку зовут Алена Зель и она является помощницей на общественных началах главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
ЧП в Раде
- В Верховной Раде иногда происходят чрезвычайные происшествия. Например, периодически загорается система для голосования в сессионном зале.
- 17 марта задымился пульт для голосования у одного из народных депутатов из фракции "Голос".
- В середине ноября загорелась система для голосования уже у народного депутата Артема Нагаевского ("Слуга народа").