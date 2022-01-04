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Зеленский приехал в Буковель и "неожиданно" подселился к Коломойскому

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4 января, 17:06
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Президент 4 января приехал в гостиницу горнолыжного курорта
Президент уехал на отдых на новогодние праздники
Президент уехал на отдых на новогодние праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский на праздники приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel". Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

Фото : Украинская правда

В это же время, в этом комплексе остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей.

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Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

Фото : Украинская правда

"В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением. Семьи президента в лакшери-отеле не видели", – пишет издание.

Говоря о том, что случайность это или нет, Коломойский сказал, что вообще не в курсе, что в комплексе президент.

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"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр. – Ред.)", – отмечает УП.

Зеленский в Карпатах

В это же время президент Владимир Зеленский опубликовал пост на своей странице в Facebook о том, как прекрасна наша страна и сколько всего красивого есть в ней. Также он поделился фото.

"Как прекрасна наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов… Вот на горизонте виднеются родные Карпаты", – написал он.

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Фото: Facebook.com/zelenskiy95

Буковель не дешевое удовольствие

Буковель это самый элитный горнолыжный курорт в Украине. Стоимость номеров в отеле начинаются от 1000-1500 грн. В праздничный сезон катание на день со ski-pass и снаряжением А-класса – 2500 грн. Цены в этом году тоже незавидные: вареники 200 грн и сырники по 300 во многих ресторанах. По скромным подсчетам один день катания в Буковеле может обойтись около 5000 грн – примерно две минимальные пенсии в Украине.

Где обычно отдыхает президент Украины

В 2020 году президент также провел свой отдых в Буковеле. Он успел покататься на лыжах в Буковеле. На украинском горнолыжном курорте с ним пофотографировались и снимки попали в Сеть.

8 января ушедшего года президента заметили на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Где должны отдыхать политики

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал народным депутатам провести новогодние праздники так, как они проводили их в прошлом году, и посоветовал выбирать Украину, или же Египет и Турцию.

Дорогой отдых депутатов

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4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
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