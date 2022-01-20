Зеленський сказав, що чекає від переговорів із Росією

Президент заявив про унікальну роль України у Європі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Результатом переговорів із РФ стане отримання гарантій миру на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-обговорення "Реформи для інвестицій в Україну", повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський відмітив унікальну роль України для Європи та її майбутнього, і висловив думку, що події, які сьогодні розгортаються навколо нашої держави, в черговий раз про це свідчать.

"Всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль та переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі", – зазначив він.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

14 січня Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

Під час щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня 2021 року Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.

Доволі швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.

На пресконференції за підсумками зустрічей у Брюсселі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський заявив, що хотів би використати ситуацію навколо "Північного потоку – 2", щоб зустрітися з Володимиром Путіним

Також Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним і відповів на запитання, що прямо зараз думає про господаря Кремля.