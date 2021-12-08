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"Доброго ранку друзям та заздрісникам": Зеленський показав нове фото зі спортзалу

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 грудня, 12:01
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Президент України опублікував фото, як він тренується
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram оприлюднив фото зі свого тренування у спортивному залі.

"Доброго ранку всім!!! Друзям і тим, хто заздрить", – йдеться у підписі до фото.

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Зеленський не вперше показує фото зі спортзалу

Зеленський неодноразово публікував фото своїх тренувань у спортзалі . У свій день народження він написав позитивну посаду, в якій зазначив, що йому за паспортом 43, а в душі 30. О 7-й ранку він у своє свято вже був у спортзалі.

"7:00 на годиннику. 43 за паспортом, 30 – у душі".

1 червня він опублікував фото, на якому він самого ранку вже у спортзалі та показав, які у нього млинці на сніданок.

Також ми писали про те, що Зеленський відомий аматор занять у спортзалі, причому робить він практично скрізь. Так, наприклад, під час його візиту до Брюсселя він і там відвідав спортзал і навіть давав інтерв'ю на велотренажері. Один із трьох тренерів гаранта Вадим Данильченко розповів, які види спорту віддає перевагу главі держави і як він харчується.

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Як тренується президент

Зеленський займається за трьом напрямком : тайським боксом (окремий тренер), басейн – ще один тренер; за організацію тренувального процесу, харчування та фітнес відповідає ще одна людина. Президент любить займатися спортом до роботи – рано-вранці, тренування розпочинаються о 7:30 і тривають у районі години.

Його графік складається із п'яти тренувань на тиждень. У нього немає цілей накачати м'язову масу. Тренери підлаштовуються під його зайнятість.

  • Раніше ми писали про те, що будь-який стрес можна подолати спортом, як саме – читайте у нашому матеріал.

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