Загроза вторгнення, 15 лютого. Що відбувається на кордонах з РФ та дипломатичному фронті України. Онлайн-репортаж (оновлюється)

Обмеження не будуть діяти на території, на якій воєнний стан не введено / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне питання найближчих днів – чи вирішиться Путін почати широкомасштабне вторгнення в Україну чи ні. І із Заходу, і зі Сходу мчать потоки суперечливих повідомлень, які часом змінюють інформаційну картину буквально за кілька секунд.

Портал Сьогодні " запускає 15 лютого онлайн-репортаж. Ми в режимі нон-стоп публікуватимемо найгарячіші, найсвіжіші новини, щоб надати вам максимально об'єктивну картину про те, що відбувається на кордонах України з РФ і Білоруссю і що роблять політики Заходу та України, щоб не допустити великої війни у Європі.

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Вівторок, 15 лютого

07.40 Наші військові оприлюднили свіжі дані станом на ранок вівторка. Отже, минулої доби, бойовики п'ять разів починали обстріл наших позицій. Крім цього, було зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-служба ООС у мережі.

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07.30 У Росії все ж таки достатньо людей, які розуміють, чим загрожує Москві агресія проти України. Відомий письменник Віктор Шендерович, наприклад, вважає, що це стане початком загальної пожежі, в якій згорить і сама Росія. "Найбільший час усім нам відійти від краю", – заявив на " Ехо Москви письменник.

07.23 Тим часом Держдеп США закликав американців терміново залишити Білорусь

"Не в'їжджайте в Білорусь через довільне застосування законів, ризик затримань, незвичайне нарощування російської військової могутності вздовж кордону Білорусі з Україною, COVID-19 та пов'язані з цим обмеження на в'їзд. Громадяни США, які перебувають у Білорусі, повинні негайно виїхати комерційними або приватними коштами", – йдеться у заяві Держдепу.

07.04 Агентство Reuters поширило тривожну інформацію з Лондона, причому з посиланням на три незалежні один від одного джерела в західних розвідках.

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Як запевняють джерела, агенти ФСБ та найманці збільшили свою присутність в Україні останніми тижнями.

Їхнє завдання безпосередньо перед російським вторгненням в Україну забезпечити інформаційну кампанію прикриття, та провести кібератаки на критично важливу інфраструктуру України, таку як електричні та газові мережі.

Також окремі групи агентів можуть провести точкові теракти із застосуванням спеціальної зброї.

Джерела також заявили, що в Україну направили найманців із російських приватних військових компаній (ПВК), тісно пов'язаних із Федеральною службою безпеки (ФСБ).

06.35 Однією із дат вторгнення Росії в Україну називали середу 16 січня. Президент України підписав Указ, яким оголосив цей день. .

Отже, як українці відзначать перший в історії День Єднання:

завтра буде піднято Державний прапор України на будинках та спорудах у всіх населених пунктах;

о 10.00 прозвучить Державний Гімн України;

закордонні диплучреждения України у державах перебування проведуть відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

На честь нового свята Зеленський також розпорядився:

протягом доби затвердити план щодо підвищення забезпечення солдатів з 1 березня на 30%,

забезпечити щоденне онлайн-інформування про реальну ситуацію у сфері безпеки,

прискорити формування територіальної оборони

забезпечити належне виконання чиновниками своїх обов'язків.

06.17 Володимир Зеленський щоб збити хвилю паніки вчора виступив із екстреним зверненням до нації , у якому закликав українців не піддаватися паніці

Головне посилання послання президента – Україна сильна, хоч проти країни і ведуть війну по всіх напрямках.

"Ми прагнемо миру, і ми хочемо вирішувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не робимо замах на чуже, але і свого не віддамо", – заявив президент.

06.10 Головною політичною подією 14 лютого став візит до Києва канцлера ФРН Олафа Шольця та його переговори з президентом Володимиром Зеленським. Переговори тривали майже три години і після їхнього закінчення лідери двох держав вийшли до преси. Герр канцлер заявив, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному , і йому незрозуміло, чому, мовляв, Росія активно фокусується на цій проблемі.

Що ж, сьогодні, Олаф Шольц може особисто про це запитати у Володимира Путіна. Після Києва канцлер вилетів на переговори до Москви.

06.00 Вчора був не лише День Святого Валентина , але ще одна знакова дата. 14 лютого був черговий ювілей встановлення дипломатичних відносин між незалежною Україною та Російською Федерацією. Хто б міг уявити, що через 30 років наша країна виявиться жертвою Кремля.