Мінські угоди будуть зруйновані: у Зеленського зробили РФ попередження

Росія готує підґрунтя для руйнування Мінського процесу, вважають у ОП

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Якщо Росія у будь-якому форматі визнає окупаційні структури на Донбасі, це означатиме відмову РФ від Мінських документів. Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Примусова паспортизація на окупованих територіях і зміцнення рубльової зони, і фактичне підключення окупаційних структур до адміністративної системи Росії – це суперечить Мінським угодам", – сказав він.

За його словами, всі учасники переговорного процесу визнають Мінські документи як базовий шлях для досягнення миру на Донбасі. Також він нагадав, що російська влада теж говорила, про те, що це і їхня офіційна позиція.

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Також він нагадав, що в Держдумі РФ з'явилися два проєкти щодо так званих "ДНР" і "ЛНР", один з яких миттєво зруйнує Мінський процес, інший є підготовкою підґрунтя для руйнування.

У РФ хочуть визнати ЛДНР

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

10 лютого профільний комітет Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками підтримав одразу два варіанти постанови про звернення палати до президента РФ визнати так звані "Донецьку та Луганську народні республіки".

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Що заявили в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав пораду Російській Федерації на тлі її планів. За його словами, спроби психологічного тиску на Україну продовжуються. Стефанчук запропонував Росії зосередитись на своїх проблемах.