Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
✈ Скасування рейсів до України 🎤 Скандал на Нацвідборі "Євробачення" ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Єднання, день 1. Яким буде нове свято за рішенням Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 лютого, 21:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент заснував свято для консолідації суспільства

Увечері 14 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом започаткував нове державне свято – День Єднання. Воно відзначатиметься щороку 16 лютого.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Реклама

Особливості свята

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на громадську свідомість: оголосити 16 лютого 2022 р. Днем Єднання.

В цей день:

  • підняти Державний прапор України на будинках та спорудах у всіх населених пунктах;
  • виконати о 10.00 Державний Гімн України;
  • провести закордонним дипломатичним установам України у державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України", – йдеться у відповідному указі президента.

На честь цього свята Зеленський також розпорядився:

Реклама
  • протягом доби затвердити план щодо підвищення забезпечення солдатів з 1 березня на 30%,
  • забезпечити щоденне онлайн-інформування про реальну ситуацію у сфері безпеки,
  • прискорити формування територіальної оборони
  • забезпечити належне виконання чиновниками своїх обов'язків.

Обстановка

16 лютого було обрано як День Єднання невипадково. Як відомо, на цю дату та найближчими днями припадають прогнози різних експертів та західних ЗМІ щодо нападу на Україну військ Росії.

Однак, наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов не вірить, що 14-16 лютого розпочнеться війна.

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну 15 лютого.

Реклама

Американський президент Джо Байден, який ще минулого тижня говорив, що напад відбудеться найближчими днями, вже не такий категоричний.

Представник Пентагону Джон Кірбі та помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не змогли назвати конкретну дату передбачуваного вторгнення Росії в Україну, але припускають, що воно може початися "будь-якого дня", але не 16-го.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Великий терор чи кадровий голод окупантів із РФ": наскільки реальні сценарії захоплення України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
14 лютого. Майкл Рубенс Блумберг. Цього дня рівно 80 років тому народився один із найбагатших землян, засновник та власник світового постачальника фінансових новин Bloomberg, кандидат у президенти США, 108-й мер Нью-Йорка…
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.03

Російський рубль (₽)

0.3728

Євро (€)

31.98

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

235 256

захворіло за тиждень в Україні

-3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти