Російські війська поблизу України висунулися на "атакуючі позиції" – CBC News

Про це нібито свідчать знімки із космосу

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

За словами неназваного американського чиновника, Росія висунула на вогневу позицію кілька далекобійних артилерійських та ракетних установок, які загрожують Україні.

Про це повідомив американський телеканал CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника.

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Що відомо

За словами джерела, знімки із космосу свідчать, що низка російських військових підрозділів залишила місця своєї дислокації і почала висуватися на "бойові позиції".

"Цей рух почався в неділю, коли деякі частини залишили місця своєї попередньої стоянки, але ще не зайняли те, що можна було б розглядати як позиції для атаки. США вважають, що Росія нападе на Україну до кінця тижня, хоча ще неясно, в якій формі це відбуватиметься, сказав чиновник", – йдеться у повідомленні телеканалу.

Заява Франції

Трохи раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що для "російського вторгнення" в Україну все готово.

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"Чи зібрані всі елементи для повномасштабного наступу російських військ на Україну? Так, зібрані. Це можливо, це можливо дуже скоро", – сказав Ле Дріан телеканалу France 5.

При цьому політик зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що Москва вже ухвалила рішення.

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