Російські війська поблизу України висунулися на "атакуючі позиції" – CBC News

За словами неназваного американського чиновника, Росія висунула на вогневу позицію кілька далекобійних артилерійських та ракетних установок, які загрожують Україні.
Про це повідомив американський телеканал CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника.
Що відомо
За словами джерела, знімки із космосу свідчать, що низка російських військових підрозділів залишила місця своєї дислокації і почала висуватися на "бойові позиції".
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"Цей рух почався в неділю, коли деякі частини залишили місця своєї попередньої стоянки, але ще не зайняли те, що можна було б розглядати як позиції для атаки. США вважають, що Росія нападе на Україну до кінця тижня, хоча ще неясно, в якій формі це відбуватиметься, сказав чиновник", – йдеться у повідомленні телеканалу.
Заява Франції
Трохи раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що для "російського вторгнення" в Україну все готово.
"Чи зібрані всі елементи для повномасштабного наступу російських військ на Україну? Так, зібрані. Це можливо, це можливо дуже скоро", – сказав Ле Дріан телеканалу France 5.
При цьому політик зазначив, що наразі немає жодних ознак того, що Москва вже ухвалила рішення.
Ситуація
- Це тривожне повідомлення з'явилося на тлі суперечливої інформації із зазначенням конкретних дат, коли Кремль почне напад на Україну.
- За даними порталу Conflict Intelligence Team від 13 лютого, Російська 1-ша гвардійська танкова армія перекидає додаткову техніку до кордону з Україною з полігону під Воронежем.
- При цьому глава Міноборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Володимиром Путіним 14 лютого запевнив, що частина військових навчань, які зараз проводяться у кількох регіонах країни, завершаться найближчими днями і почнеться повернення армійських формувань й до місць дислокації.
- Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну – 15 лютого.