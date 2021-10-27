У адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни

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Адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушовеця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

"Грузинську гостинність відчув на власному прикладі. Мене не пустили в аеропорту Тбілісі до Грузії. Навіть не пояснили причини. Забрали паспорт, передали його командиру екіпажу (за словами стюардес). Я пояснив, що приїхав до Саакашвілі М., але на жаль, повертаюся до Україну", – розповів він.

Він зазначив, що стюардеса назвала його "депортованим пасажиром", і тепер без документів він повертається назад до України.

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"Тепер без паспорта повертаюся до Києва", – резюмував він.

Зазначимо, що сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі . Денисова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Екс-президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.

Через арешт політик оголосив про голодування.

27-й день голодування