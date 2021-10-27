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У адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни

Наталія Магдик
27 жовтня, 12:44
Захисника Саакашвілі розгорнули в аеропорту та забрали документи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Адвоката Міхеїла Саакашвілі Євгена Грушовеця, який прилетів до Грузії з України, без пояснення причин не пустили до країни. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook .

"Грузинську гостинність відчув на власному прикладі. Мене не пустили в аеропорту Тбілісі до Грузії. Навіть не пояснили причини. Забрали паспорт, передали його командиру екіпажу (за словами стюардес). Я пояснив, що приїхав до Саакашвілі М., але на жаль, повертаюся до Україну", – розповів він.

Він зазначив, що стюардеса назвала його "депортованим пасажиром", і тепер без документів він повертається назад до України.

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"Тепер без паспорта повертаюся до Києва", – резюмував він.

Зазначимо, що сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі . Денисова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.

Що відомо про затримання Саакашвілі

  • Екс-президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію під час виборів. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали у Грузії . Правоохоронні органи мали попередню інформацію про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Нікі Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Через арешт політик оголосив про голодування.

27-й день голодування

  • На 10-й день голодування у колишнього президента Грузії розпочалися проблеми з моторикою та дикцією .
  • Член політради Єдиного національного руху , секретар з питань оборони та безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії (2012 рік) Георгій Барамідзе розповів сайту "Сегодня", що Саакашвілі продовжує голодування на одній воді.
  • Ніколоз Кіпшидзе, лікар Міхеїла Саакашвілі, який лікував лікаря, відвідав екс-президента Грузії у в'язниці 10 жовтня, в жаху від стану здоров'я свого пацієнта. Він повідомив, що Саакашвілі нічого не їсть і п'є лише воду. При цьому Кіпшидзе заявив, що Саакашвілі протипоказано голодування, оскільки він має рідкісну спадкову хворобу під назвою таласемія.
  • 12 жовтня Саакашвілі відмовився їсти навіть мед, таким чином продовживши жорстке голодування. Раніше про те, що він скупив у місцевому тюремному магазині майже всі запаси меду, повідомив журналістів начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.
  • Другий президент України Леонід Кучма закликав Саакашвілі припинити голодування.
  • 15 жовтня соратники повідомили, що політик перебуває у поганому стані.
  • 20 жовтня консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. На наступний день його вже збиралися перевести до тюремної лікарні але все зірвалося.