У адвоката Саакашвили отобрали паспорт и выгнали из страны

Украинского адвоката Саакашвили не пустили в Грузию / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину", – рассказал он.

Он отметил, что стюардесса назвала его "депортированным пассажиром", и теперь он без документов возвращается обратно в Украину.

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"Теперь без паспорта возвращаюсь в Киев", – резюмировал он.

Отметим, что сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Денисова планирует проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии и в каких условиях он находится, а также оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.

Что известно о задержании Саакашвили

Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

Из-за ареста политик объявил голодовку.

27-й день голодовки