У адвоката Саакашвили отобрали паспорт и выгнали из страны

Украинского адвоката Саакашвили не пустили в Грузию / Фото: Коллаж: Сегодня
Адвоката Михеила Саакашвили Евгения Грушовца, который прилетел в Грузию из Украины, без объяснения причин не пустили в страну. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс). Я объяснил, что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину", – рассказал он.
Он отметил, что стюардесса назвала его "депортированным пассажиром", и теперь он без документов возвращается обратно в Украину.
"Теперь без паспорта возвращаюсь в Киев", – резюмировал он.
Отметим, что сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетит Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Денисова планирует проверить, как соблюдаются права бывшего президента Грузии и в каких условиях он находится, а также оказывают ли Саакашвили достаточную медицинскую помощь.
Что известно о задержании Саакашвили
- Экс-президент Грузии прибыл в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
- Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
- Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамии, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
- МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.
- Из-за ареста политик объявил голодовку.
27-й день голодовки
- На 10-й день голодовки у бывшего президента Грузии начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Член политсовета Единого национального движения, секретарь по вопросам обороны и безопасности, бывший вице-спикер парламента Грузии (2012) Георгий Барамидзе рассказал сайту "Сегодня", что Саакашвили продолжает голодовку.
- Николоз Кипшидзе, лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме 10 октября, в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не ест и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь – талассемию.
- 12 октября Саакашвили отказался есть даже мед, таким образом, продолжив жесткую голодовку. Ранее о том, что он скупил в местном тюремном магазине почти все запасы меда, сообщил журналистам начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
- Второй президент Украины Леонид Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку.
- 15 октября соратники сообщили, что политик находится в плохом состоянии.
- 20 октября консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили. На следующий день его уже собирались перевести в тюремную больницу, но все сорвалось.