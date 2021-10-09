"Схуд на 12 кілограм, витримає недовго": тривожні новини про Саакашвілі з в'язниці від найближчого соратника

Під в'язницею в Руставі тепер проходять мітинги / Колаж "Сьогодні"

Затриманий 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013 роки) Міхеїл Саакашвілі продовжує голодування на одній воді і схуд вже на 12 кілограмів.

Про це розповів сайту "Сьогодні" член політради "Єдиного національного руху", секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузія (2012 рік) Георгі Барамідзе.

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Стан лідера

"Останній візит до Саакашвілі був в ніч на суботу, вдень також планують його відвідати. Незважаючи на тижневе голодування він відчуває себе бадьоро, фізично відчуває себе добре. Скинув 12 кілограмів. Міхеїл дуже оптимістично налаштований і постійно підбадьорює своїх прихильників, які ведуть боротьбу за праву справу і проти путінського режиму олігарха Іванішвілі", – заявив Георгі Барамідзе.

За словами політика, у них немає інформації, що Міхеїл Саакашвілі почав їсти мед і пити сік, про що раніше заявив начальник Спеціальної пенітенціарної служби Ніка Цхварашвілі.

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"Наскільки я знаю, Саакашвілі абсолютно нічого не їсть – він тільки п'є воду. Воду без солі і будь-яких добавок. Просто чисту воду. Звичайно, ніхто не дає прогнозів, скільки його організм зможе витримати. Всі розуміють, що не дуже довго" , – говорить Барамідзе.

Перший суд

Громадяни Грузії і світове співтовариство зможуть побачити Міхеїла Саакашвілі лише через місяць – перше судове засідання у справах екс-президента призначено на 10 листопада. Тільки через місяць будуть розглядати справу про незаконний перетин кордону Саакашвілі в кінці вересня.

"Ми бачимо цинічний підхід грузинської влади – затримали третього президента країни і навіть не хочуть на суді це обговорювати! Тільки на 10 листопада заплановано перше судове засідання", – розповів "Сьогодні" Барамідзе.

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Що відомо про затримання