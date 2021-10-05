Нардеп Ясько привезла в СИЗО возлюбленному Саакашвили передачу (видео)

Лиза Ясько тщетно пытается передать передачу Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

В приемном отделении СИЗО грузинского города Рустави находится народный депутат Украины от "Слуги народа" Лиза Ясько, которая пытается передать передачу для находящегося в заключении главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает агентство Sputnik Georgia.

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Передача

Журналисты сообщают, что девушка привезла в СИЗО передачу и даже просит встречи с заключенным. Однако по неизвестным причинам гражданке Украины отказывают. С журналистами Лиза Ясько категорически отказывается разговаривать и предоставлять комментарии.

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Любовные отношения

Напомним, в день ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 1 октября Лиза Ясько выложила их совместное видео, на котором пара призналась в любви друг к другу.

Тут же пользователи соцсетей вспомнили, что Саакашвили все еще женат на Сандре Элисабет Рулофс-Саакашвили и у пары есть двое детей.

Еще несколько недель назад семья Саакашвили отдыхала на греческом курорте.

Что известно о задержании