Нардеп Ясько привезла в СІЗО коханому Саакашвілі передачу (відео)

Ліза Ясько марно намагається передати передачу Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

У приймальному відділенні СІЗО грузинського міста Руставі перебуває народний депутат України від "Слуги народу" Ліза Ясько, яка намагається передати передачу для глави Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеіла Саакашвілі, який перебуває за ґратами.

Про це повідомляє агентство Sputnik Georgia .

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Передача

Журналісти повідомляють, що дівчина привезла в СІЗО передачу і навіть просила зустрічі з ув'язненим. Однак з невідомих причин громадянці України відмовляють. Із засобами масової інформації Ліза Ясько категорично відмовляється розмовляти і надавати коментарі.

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Любовні стосунки

Нагадаємо, в день арешту екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі 1 жовтня Ліза Ясько виклала їх спільне відео, на якому пара зізналася в любові один до одного.

Тут же користувачі соцмереж згадали, що Саакашвілі все ще одружений на Сандрі Елісабет Рулофс-Саакашвілі і у пари є двоє дітей.

Ще кілька тижнів тому сім'я Саакашвілі відпочивала на грецькому курорті.

Що відомо про затримання