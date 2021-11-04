Из-за Саакашвили двое оппозиционеров отказались от еды и поставили ультиматум властям

Саакашвили продолжает голодовку. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили голодает уже 35-й день. Голодовку с требованием перевести политика в гражданскую больницу объявили 3 ноября двое оппозиционных политиков.

Об этом сообщает Новости-Грузия.

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Лидер оппозиционной партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария сообщила о своем решении журналистам в парламенте, где собирается проводить голодовку. Она подчеркнула, что отказывается от приема пищи и будет только пить воду.



"Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику", – сказала она.

Отметим, Хоштария отказалась от парламентского мандата после выборов в прошлом году, однако официально процедура лишения ее мандата не была проведена, поэтому по закону она все еще депутат парламента.



С аналогичным требованием выступил кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклий Гогуадзе. Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии. Он также заявил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

Задержание Саакашвили

Мы также показывали первое видео с Саакашвили из тюрьмы.