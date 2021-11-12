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Жесткий контроль: Верховная Рада закрывается на карантин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 19:51
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Стефанчук подписал Распоряжение, которое ограничивает доступ в парламент
В парламент теперь либо с прививкой, либо с негативным тестом на COVID-19 / Коллаж "Сегодня"
В парламент теперь либо с прививкой, либо с негативным тестом на COVID-19 / Коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Распоряжение № 412 "О некоторых мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни", которое закрывает свободный вход в парламент для тех, кто не прошел вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщается на телеграм-канале украинского парламента.

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Распоряжение № 412

В документе сказано, что народные депутаты, работники Аппарата Верховной Рады, помощники, представители СМИ и другие посетители смогут попасть в здание только при наличии одного из документов:

  • сертификата о вакцинации, который будет подтверждать привитие одной или двумя дозами;
  • отрицательного ПЦР-теста, который действует в течение 72 часов;
  • отрицательного теста на антиген до коронавируса, который действует в течение 48 часов;
  • справки о выздоровлении от коронавируса.

Ситуация в стране

  • 9 ноября стало известно, что в Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. Трое из них – работники аппарата КГГА и еще четверо – работники департаментов.
  • В Украине с 8 ноября начали отстранять сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса. На сегодняшний день в городах на работу не вышли более 1000 работников.
  • За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468.
  • Во всех районах Киева усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях красной зоны. Об этом сообщает КГГА.

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