Жорсткий контроль: Верховна Рада закривається на карантин

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 "Про деякі заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби", яке зачиняє вільний вхід до парламенту для тих, хто не пройшов вакцинацію проти коронавірусу.
Про це повідомляється на телеграм-каналі українського парламенту.
Розпорядження №412
У документі сказано, що народні депутати, працівники Апарату Верховної Ради, помічники, представники ЗМІ та інші відвідувачі зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:
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- сертифіката про вакцинацію, який підтверджуватиме щеплення однією або двома дозами;
- негативного ПЛР-тесту, що діє протягом 72 годин;
- негативного тесту на антиген до коронавірусу, що діє протягом 48 годин;
- довідки про одужання від коронавірусу.
Ситуація у країні
- 9 листопада стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації (КМДА) усунули від роботи 7 співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. Троє з них – працівники апарату КМДА та ще четверо – працівники департаментів.
- В Україні з 8 листопада почали усувати співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу. На сьогодні у містах на роботу не вийшли понад 1000 працівників.
- За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468.
- У всіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони". Про це повідомляє КМДА.