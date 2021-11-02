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СЬОГОДНІ Влада Події

Тести кожні три дні: депутатів-антивакцинаторів у Раді чекає "сюрприз"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 14:35
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У парламенті готуються посилити карантин – пускатимуть лише вакцинованих або з ковід-тестами
Антивакцинаторам у Раді доведеться розкошелитися. Колаж "Сьогодні"
Антивакцинаторам у Раді доведеться розкошелитися. Колаж "Сьогодні"

Після того, як у Верховній Раді запровадять нові карантинні обмеження, невакцинованим депутатам доведеться власним коштом раз на три дні робити ковід-тести.

Про це заявив журналістам нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає УНІАН.

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За його словами, відповідну постанову про зміну карантинних правил Рада планує ухвалити сьогодні.

"Хто не вакцинуватиметься – кожні три дні робитиме ПЛР-тест чи антиген. Апарат ВР подбав, щоб тут були дві лабораторії, прямо перед входом, де депутат, який не хоче щепитися, і це його справа, може зробити ПЛР-тест чи антиген", – сказав Радуцький і додав, що сам уже вакцинований.

Він підкреслив, що ПЛР-тести депутати робитимуть власним коштом

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Ситуація з "короною" в Україні дедалі гірша. Готується і Рада

  • Чи не щодня в Україні нові рекорди щодо смертності та захворюваності. Наприклад, минулої доби виявили 19 455 нових випадків коронавірусу, а померли 700 українців. Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на середину листопада.
  • Політики теж готуються до боротьби з "короною" – в Раді хочуть запровадити жорсткі обмеження для депутатів на карантині. Нові правила торкнуться і журналістів.
  • Віцеспікер ВР Олександр Корнієнко говорив, що вже відкриті пункти вакцинації всередині парламенту, а також будуть розміщені публічні пункти у готелях "Київ" та "Національний". Поряд із Верховною Радою будуть розміщені центри швидкого мобільного тестування на антиген.
  • Тим часом коронавірус "косить" депутатів. Хворіють і народні обранці, і працівники Апарату парламенту.
  • Читайте також у нашому матеріалі жорсткі висловлювання Радуцького про вакцинацію в Раді. Він нагадав про катастрофічну епідситуацію і зазначив, що "ми ховаємо "три літаки" на добу, а депутати розповідають про чіпи та 5G".

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