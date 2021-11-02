Тести кожні три дні: депутатів-антивакцинаторів у Раді чекає "сюрприз"

У парламенті готуються посилити карантин – пускатимуть лише вакцинованих або з ковід-тестами

Антивакцинаторам у Раді доведеться розкошелитися. Колаж "Сьогодні"

Після того, як у Верховній Раді запровадять нові карантинні обмеження, невакцинованим депутатам доведеться власним коштом раз на три дні робити ковід-тести.

Про це заявив журналістам нардеп від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає УНІАН.

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За його словами, відповідну постанову про зміну карантинних правил Рада планує ухвалити сьогодні.

"Хто не вакцинуватиметься – кожні три дні робитиме ПЛР-тест чи антиген. Апарат ВР подбав, щоб тут були дві лабораторії, прямо перед входом, де депутат, який не хоче щепитися, і це його справа, може зробити ПЛР-тест чи антиген", – сказав Радуцький і додав, що сам уже вакцинований.

Він підкреслив, що ПЛР-тести депутати робитимуть власним коштом

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