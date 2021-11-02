Тесты каждые три дня: депутатов-антивакцинаторов в Раде ждет "сюрприз"

После того как в Верховной Раде введут новые карантинные ограничения, невакцинированным депутатам придется за свой счет раз в три дня сдавать ковид-тесты.
Об этом заявил журналистам нардеп от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает УНИАН.
По его словам, соответствующее постановление об изменении карантинных правил Рада планирует принять сегодня.
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"Кто не будет вакцинироваться – будет каждые три дня делать ПЦР-тест или антиген. Аппарат ВР позаботился, чтобы здесь были две лаборатории, прямо перед входом, где депутат, который не хочет прививаться, и это его дело, может сделать ПЦР-тест или антиген", – сказал Радуцкий и добавил, что сам уже вакцинирован.
Он добавил, что ПЦР-тесты депутаты будут делать за свой счет
Ситуация с "короной" в Украине все хуже. Готовится и Рада
- Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 19 455 новых случаев коронавируса, а умерли 700 украинцев. Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на середину ноября.
- Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
- Вице-спикер ВР Александр Корниенко говорил, что уже открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты в гостиницах "Киев" и "Национальный". Рядом с Верховной Радой будут размещены центры быстрого мобильного тестирования на антиген.
- Тем временем коронавирус "косит" депутатов. Болеют и народные избранники, и работники Аппарата парламента.
- Читайте также в нашем материале жесткие высказывания Радуцкого о вакцинации в Раде. Он напомнил о катастрофической эпидситуации и отметил, что "мы хороним "три самолета" в сутки, а депутаты рассказывают о чипах и 5G".