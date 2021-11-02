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Тесты каждые три дня: депутатов-антивакцинаторов в Раде ждет "сюрприз"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
2 ноября, 14:35
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В парламенте готовятся усилить карантин – пускать будут только вакцинированных или с ковид-тестами
Антивакцинаторам в Раде придется раскошелиться. Коллаж "Сегодня"
Антивакцинаторам в Раде придется раскошелиться. Коллаж "Сегодня"

После того как в Верховной Раде введут новые карантинные ограничения, невакцинированным депутатам придется за свой счет раз в три дня сдавать ковид-тесты.

Об этом заявил журналистам нардеп от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает УНИАН.

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По его словам, соответствующее постановление об изменении карантинных правил Рада планирует принять сегодня.

"Кто не будет вакцинироваться – будет каждые три дня делать ПЦР-тест или антиген. Аппарат ВР позаботился, чтобы здесь были две лаборатории, прямо перед входом, где депутат, который не хочет прививаться, и это его дело, может сделать ПЦР-тест или антиген", – сказал Радуцкий и добавил, что сам уже вакцинирован.

Он добавил, что ПЦР-тесты депутаты будут делать за свой счет

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Ситуация с "короной" в Украине все хуже. Готовится и Рада

  • Едва ли не каждый день в Украине новые рекорды по смертности и заболеваемости. Например, за прошедшие сутки выявили 19 455 новых случаев коронавируса, а умерли 700 украинцев. Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на середину ноября.
  • Политики тоже готовятся к борьбе с "короной" – в Раде хотят ввести жесткие ограничения для депутатов на карантине. Новые правила коснутся и журналистов.
  • Вице-спикер ВР Александр Корниенко говорил, что уже открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты в гостиницах "Киев" и "Национальный". Рядом с Верховной Радой будут размещены центры быстрого мобильного тестирования на антиген.
  • Тем временем коронавирус "косит" депутатов. Болеют и народные избранники, и работники Аппарата парламента.
  • Читайте также в нашем материале жесткие высказывания Радуцкого о вакцинации в Раде. Он напомнил о катастрофической эпидситуации и отметил, что "мы хороним "три самолета" в сутки, а депутаты рассказывают о чипах и 5G".

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