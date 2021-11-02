Тесты каждые три дня: депутатов-антивакцинаторов в Раде ждет "сюрприз"

В парламенте готовятся усилить карантин – пускать будут только вакцинированных или с ковид-тестами

Антивакцинаторам в Раде придется раскошелиться. Коллаж "Сегодня"

После того как в Верховной Раде введут новые карантинные ограничения, невакцинированным депутатам придется за свой счет раз в три дня сдавать ковид-тесты.

Об этом заявил журналистам нардеп от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает УНИАН.

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По его словам, соответствующее постановление об изменении карантинных правил Рада планирует принять сегодня.

"Кто не будет вакцинироваться – будет каждые три дня делать ПЦР-тест или антиген. Аппарат ВР позаботился, чтобы здесь были две лаборатории, прямо перед входом, где депутат, который не хочет прививаться, и это его дело, может сделать ПЦР-тест или антиген", – сказал Радуцкий и добавил, что сам уже вакцинирован.

Он добавил, что ПЦР-тесты депутаты будут делать за свой счет

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