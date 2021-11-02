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Радуцький про вакцинацію в Раді: Ми ховаємо "три літаки" на добу, а депутати розповідають про чипи та 5G

Ексклюзив
Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник проекту "Влада" Сьогодні
2 листопада, 06:45
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У парламенті, як і в усій країні, не без антивакцинаторів
Михайло Радуцький розповів про те, як ставлення у парламенті до карантину та масової вакцинації
Михайло Радуцький розповів про те, як ставлення у парламенті до карантину та масової вакцинації / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховну Раду закривають на карантин: вхід лише для вакцинованих або регулярне здавання тестів на COVID-19. Один з приводів – наростання обурення українців, яких істотно обмежили через пандемію.

Ситуація в Україні справді близька до катастрофічної. Ми на другому місці в Європі за кількістю смертей через COVID-19. Країна цього місяця подолала позначку в 500 летальних випадків на добу. А от темпи вакцинації – найнижчі у всій Європі. В Україні лише близько 18% щеплених від коронавірусу громадян.

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Світові ЗМІ буквально вражені ситуацією в Україні. У жовтні The New York Times вийшла зі статтею про статистику смертей, що просто вибухнула. Автори пишуть, що країна, яка багато років бореться з корупцією, ризикує підірвати боротьбу з COVID-19 потоком масових підроблених сертифікатів про вакцинацію.

І через три локдауни народні депутати все ж таки зважилися показати українцям на особистому прикладі, як дотримуватися обмежень. Для цього довелося зареєструвати окрему постанову № 6154. Документ передбачає спеціальний допуск до будівель Верховної Ради України.

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В Україні лише 1/5 щеплених громадян. А яка ситуація з депутатами: скільки з них проти вакцинації?

– Як можна вивчати соціологію серед депутатів, коли сьогодні в країні гине щонайменше "три літаки" на добу. Ми про що зараз? Не хочу навіть замислюватися над цим питанням. Просто нецікаво. Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька "боїнгів"… Ви ж пам'ятаєте, як ми співчували, коли писали про МАУ?

ПАМ'ЯТАЄМО
Пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинских граждан, был сбит во время вылета из Тегерана в Киев 8 января 2020 года.

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Коли ухвалюють закони, які вимагають від людей чогось, депутати не мають права не робити те саме, що вимагають від людей.

Тому люди й делегують народного депутата, який своїм прикладом має показувати, що та як має відбуватися. І ціна всіх цих "закидонів" про 5G та решту – це три "боїнги" на добу. Ми втратили за період епідемії ціле місто.

СТАТИСТИКА
В Украине за все время пандемии COVID-19 насчитывается больше 68 тысяч смертей. Действительно, это число можно сравнить с населением городов-спутников Киева – Борисполя или Ирпеня. А если сравнивать с городами помельче, то это две Бучи или две Боярки. Да хоть два полюбившегося "Слуге народа" Трускавца, где проживает около 30 тысяч человек.

Чи є у Раді більшість для рішень про вакцинацію?

– У "Слузі народу" теж є депутати, які готові про 5G поміркувати. Країна дізнається про своїх "героїв". Вони говорять дурниці, і це їхнє право та їхній світогляд. Сьогодні в країні є моторошна проблема, пов'язана з COVID-19. Найважливіше для мене – зберегти життя кожного громадянина України. Але точно не цікавитись, звідки у народного депутата з'явилася думка, що вакцинація – це вживлення чипа-передавача для того, щоб скористатися 5G.

ЩО ЦЕ ЗА ТЕОРІЯ
Антинаучная теория о предполагаемом вреде 5G (пятого поколения мобильных сетей) для человеческого организма. С начала пандемии противники 5G заявляют, что вместо COVID-19 люди на самом деле якобы "страдают от частот, которые блокируют связь с гемоглобином в крови человека", что по определению является псевдонаучной выдумкой.

На щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміє цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Впевнений, що в Раді більшість – адекватні люди. Поки що в мене сумнівів немає, що є 226. Дякую президенту, що він вніс до порядку денного позачергової сесії питання обмежень.

Напевно, деякі депутати заговорять про порушення прав. Чи є що їм відповісти?

– Для цього маю багато документів.

Рішення Європейського суду з прав людини, де чітко написано, що вакцинація не є порушенням прав людини.

Є третя стаття Конституції України, де серед іншого написано, що основним соціальним завданням є здоров'я та безпека громадян.

Річ у тому, що статті Конституції вищі за закон. А 33-тя стаття вказує, що ніхто не має права обмежувати у свободі права пересування тощо, якщо це не визначено іншим законом.

А тепер читаємо інші закони. Їх два. Перший закон, 2000 року, про інфекційну безпеку громадян України, де чітко написано, що можуть бути обмеження для непоширення епідемії. І другий закон, 1992 року, щодо охорони здоров'я громадян України.

Тут сперечатися можна. Але я вважаю, що сперечатися можна, коли все гаразд. А коли ми втрачаємо три "боїнги" на добу – я вважаю, що ця суперечка ні про що.

Що тепер буде з Верховною Радою?

– Немає жодної примусової вакцинації. У депутата є вибір:

  • Він вакцинований.
  • Він перехворів та має довідку три місяці після хвороби.
  • Він щодня здає ПЛР-тест чи антиген-тест.

Апарат Верховної Ради зробить усе, що необхідно. У кулуарах та навколо Верховної Ради будуть лабораторії, де можна безперешкодно провести тестування. Відкрито більш ніж п'ять пунктів вакцинації, два з яких відкриті для всіх громадян України. Перший – у готелі "Київ". Другий – у готелі "Національний". Це не рахуючи приміщення Верховної Ради.

Зроблено все для того, щоб не чинити перешкод депутату для виконання його конституційних обов'язків.

Коли у місті "червона зона", а Верховна Рада – у Києві, то обмеження не можуть поширюватися на звичайних людей і не поширюватись на депутатів.

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