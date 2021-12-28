Зеленский расширил список запрещенных телеканалов — против кого новые санкции

Президент Украины ввел в действие свежее решение СНБО

Список запрещенных в Украине телеканалов расширился / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против трех компаний, которые владеют несколькими телеканалами. Таким образом было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Что известно

Санкции введены против компаний

ООО Медиахолдинг "Новости";

ООО "Тайм Медиа";

ООО "Телепростир".

Эти компании связывают СМИ с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука – Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком. В начале года Зеленский ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого были открыты новые компании и был создан телеканал "Первый независимый" и UkrLive, куда в обход санкций перешли работать журналисты предыдущих медиа Козака.

Санкции введены на 5 лет и предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине.

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МИД Украины поручено уведомить компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций.

Практика санкций