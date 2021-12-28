Зеленський розширив список заборонених телеканалів – проти кого нові санкції

Президент України ввів у дію нове рішення РНБО

Список заборонених в Україні телеканалів розширився / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти трьох компаній, які володіють кількома телеканалами. Таким чином, було введено рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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Що відомо

Санкції запроваджено проти компаній

ТОВ Медіахолдинг "Новини";

ТОВ "Тайм Медіа";

ТОВ "Телепростір".

Ці компанії пов'язують ЗМІ із соратниками підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука – Нестором Шуфричем та Тарасом Козаком. На початку року Зеленський запровадив санкції проти Тараса Козака та його телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Після цього було відкрито нові компанії та створено телеканал "Перший незалежний" та UkrLive, куди в обхід санкцій перейшли працювати журналісти попередніх медіа Козака.

Санкції запроваджено на 5 років. Вони передбачають, зокрема, заборону на використання радіочастот, блокування активів та ведення будь-якої діяльності в Україні.

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МЗС України доручено повідомити компетентні органи ЄС, США та інших держав щодо застосування санкцій.

Практика санкцій