Зеленский впервые собирает СНБО в Харькове: что там рассмотрят

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 февраля, созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). На этот раз заседание пройдет в Харькове, а не как обычно в столице.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация). Ориентировочно в 17:30 брифинг секретаря СНБО Украины А. Данилова", – говорится в сообщении.
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Отметим, первое выездное заседание было в Краматорске летом.
Что обсудят?
На выездном заседании рассмотрят вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный.
Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, также будут обсуждаться вопросы формирования сил территориальной обороны.
СМИ заявляли о закрытии канала "НАШ"
- На СНБО могут рассмотреть санкции в отношении телеканала "НАШ", об этом сообщили в СМИ.
- Две недели назад издание Украинская правда сообщило, что СБУ готовит документы для внесения в санкционный список телеканала "НАШ". Как рассказывают источники издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на канале и готовит представление в СНБО.
- Вместе с тем петиция о блокировании этого канала набрала необходимое количество голосов на сайте Офиса президента. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет готов рассматривать санкции против канала, как только получит представление от СБУ.
- По данным СМИ, СБУ проводила и проверку на предмет контактов с российской агентурой экс-нардепа Евгения Мураева, который в 2021 году передал управление телеканалом НАШ трудовому коллективу.