Зеленський вперше збирає РНБО у Харкові: що там розглянуть

У РНБО обрали для засідання область, яка межує з Росією

Президент України Володимир Зеленський (у центрі) та засідання РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 лютого, скликає Раду національної безпеки та оборони (РНБО). Цього разу засідання пройде у Харкові, а не, як завжди, у столиці.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація). Орієнтовно о 17:30 брифінг секретаря РНБО України О. Данілова", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перше виїзне засідання було у Краматорську влітку.

Що обговорять?

На виїзному засіданні розглянуть питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне.

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Крім того, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, також обговорюватимуться питання формування сил територіальної оборони.

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