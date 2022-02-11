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Зеленський вперше збирає РНБО у Харкові: що там розглянуть

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 08:51
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У РНБО обрали для засідання область, яка межує з Росією
Президент України Володимир Зеленський (у центрі) та засідання РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський (у центрі) та засідання РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 лютого, скликає Раду національної безпеки та оборони (РНБО). Цього разу засідання пройде у Харкові, а не, як завжди, у столиці.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація). Орієнтовно о 17:30 брифінг секретаря РНБО України О. Данілова", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перше виїзне засідання було у Краматорську влітку.

Що обговорять?

На виїзному засіданні розглянуть питання щодо ризиків для морського судноплавства України у зв'язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів. Це питання президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне.

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Крім того, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, також обговорюватимуться питання формування сил територіальної оборони.

ЗМІ заявляли про закриття каналу "НАШ"

  • На РНБО можуть розглянути санкції щодо телеканалу "НАШ", про це повідомили у ЗМІ.
  • Два тижні тому видання Українська правда повідомило, що СБУ готує документи для внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ". Як розповідають джерела видання, вже деякий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на каналі та готує подання до РНБО.
  • Натомість петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, як тільки отримає подання від СБУ.
  • За даними ЗМІ, СБУ проводила і перевірку щодо контактів з російською агентурою екснардепа Євгена Мураєва, який 2021 року передав управління телеканалом "НАШ" трудовому колективу.

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