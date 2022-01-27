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СБУ внесе телеканал "НАШ" до списку санкцій – ЗМІ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 січня, 10:10
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Власника каналу Євгенія Мураєва перевіряли стосовно контактів з російською агентурою
Євген Мураєв. Фото: колаж "Сьогодні"
Євген Мураєв. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України готує документи на внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ", який належить ексдепутату Верховної Ради Євгенію Мураєву.

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власне джерело у керівництві відомства.

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За його даними, вже деякий час СБУ фіксує всі випадки антиукраїнської пропаганди на телеканалі та готує подання до РНБО.

Тим часом петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, щойно отримає подання від СБУ.

За даними джерела, СБУ проводила і перевірку власника каналу Євгенія Мураєва стосовно контактів з російською агентурою. Особливо після публікації у ЗМІ нібито плану РФ, де Мураєва називали кандидатом в урядовці у разі окупації Росією України. У СБУ кажуть: поки що стійку агентурну прив'язку Мураєва до РФ не виявили.

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