СБУ внесе телеканал "НАШ" до списку санкцій – ЗМІ

Служба безпеки України готує документи на внесення до списку санкцій телеканалу "НАШ", який належить ексдепутату Верховної Ради Євгенію Мураєву.
Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на власне джерело у керівництві відомства.
За його даними, вже деякий час СБУ фіксує всі випадки антиукраїнської пропаганди на телеканалі та готує подання до РНБО.
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Тим часом петиція про блокування цього каналу набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада готова розглядати санкції проти каналу, щойно отримає подання від СБУ.
За даними джерела, СБУ проводила і перевірку власника каналу Євгенія Мураєва стосовно контактів з російською агентурою. Особливо після публікації у ЗМІ нібито плану РФ, де Мураєва називали кандидатом в урядовці у разі окупації Росією України. У СБУ кажуть: поки що стійку агентурну прив'язку Мураєва до РФ не виявили.
Що відомо?
- 23 січня у МЗС Великої Британії заявили про план керівництва Російської Федерації, згідно з яким у Києві потрібно встановити проросійський уряд. Євгеній Мураєв там фігурує як учасник схеми, який очолить маріонеткову владу.
- Така інформація прозвучала і на американському телеканалі CNN. Там запевняють, що докази існування такого плану Кремля з Мураєвим вже мають розвідники США та Великої Британії.
- Сам Євгеній Мураєв заявив, що це неправдива інформація. За словами політика, це "дурість". Екснардеп також нагадав, що перебуває під санкціями Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни.
- Раніше в Офісі президента заявили, що до інформації британського уряду про Євгенія Мураєва потрібно поставитися серйозно.