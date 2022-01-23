Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 🚁 ФРН зброя для Києва 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Влада Події

Банкова напружилася: у Зеленського відповіли на інсайд Британії про Мураєва

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 січня, 17:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Подоляк прокоментував скандал з екснардепом

До звинувачень МЗС Великої Британії на адресу ексдепутата Євгенія Мураєва слід поставитися серйозно, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це розповіло Reuters, коментуючи інформацію про те, що Кремль планує після вторгнення в Україну призначити цього політика главою тимчасової окупаційної адміністрації в Києві.

Реклама

Подоляк визнав, що серед українців є сумніви щодо того, чи є Мураєв "надто безглуздою постаттю", щоб Кремль вибрав його для керівництва Україною. Одночасно він зазначив, що Росія раніше підтримала незначні постаті на керівних посадах на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Заяви Великої Британії та США

Вночі проти 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало заяву про те, що керівництво Росії розглядає план з установленням у Києві проросійського уряду. Євгенія Мураєва назвали ймовірним кандидатом від Кремля.

Ці відомості підтвердили у США. Відразу два джерела розповіли телеканалу CNN, що і американська, і британська розвідка мають докази цих даних.

Реклама

Реакція

І колишній український нардеп, і МЗС Росії заперечують правдивість заяви британського МЗС.

У МЗС РФ назвали заяву британських колег дезінформацією та провокаційною діяльністю. Також у відомстві заявили, що такі заяви показують, що саме країни НАТО здійснюють дестабілізацію ситуації.

Зі свого боку Мураєв назвав ці заяви дурістю. Він сказав, що перебуває під санкціями в Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни. Екснардеп додав, що сподівається на вибачення за поширення неправдивої інформації.

Реклама

Експерт-міжнародник Дмитро Левусь зазначив, що такий метод роботи російських спецслужб відомий із часів КДБ.

"Саджали агентів у в'язницю для того, щоб потім він, нібито представник "дисидентського руху", міг виїхати на Захід і бути авторитетом. Тут (щодо санкцій до Мураєва. – Ред.) це операція прикриття, яка зроблена у 2018 році, і тепер її виявили", – сказав експерт.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Переговори чи конфлікт". Як пройшла зустріч Блінкена та Лаврова у Женеві, і які перспективи тепер для України Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Зрада, погрози та стрес. Що передбачають астрологи для Зеленського на 2022 рік Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
23 січня. Руслан Пономарьов. 20 років тому 18-річний юнак з Горлівки, достроково вигравши шахову корону, став наймолодшим чемпіоном світу в історії…
Історія дня - за хвилину
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

102 997

захворіло за тиждень в Україні

+98%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти