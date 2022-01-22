Війни не буде! Ексрадник Путіна заспокоює українців

Андрій Ілларіонов розповів, скільки солдатів потрібно Путіну для вторгнення

Найближчим часом великий війни України з Росією не буде. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Найближчі кілька тижнів великої війни не буде, і я хотів би, щоб українці це точно знали. Чому її не буде? Насамперед і головним чином тому, що тих військ, які Росія концентрує поблизу українського кордону, абсолютно замало для проведення повномасштабного наступу на територію України та для розв'язання великої війни. У нас зараз є досить велика кількість даних з боку військових українських, російських, європейських, американських. Ці дані та висновки, аналіз усіх фотографій, величезної кількості відеоматеріалів, перехоплення радіо, величезна кількість інформації від людей, які бачать рухомі склади з військовою технікою та військами — все це разом показує: війська перекидаються, війська накопичуються, але цих сил недостатньо для розв'язання повномасштабної війни проти України", – сказав він.

Реклама

Ілларіонов розповів, скільки військових потрібно Росії, щоб розпочати великомасштабний наступ. Також він зазначив, що хоча великої війни не буде, дрібні провокації відбуватимуться.

"Щоб бути готовим і спробувати розв'язати великомасштабну війну, Росія мусить мати готові сили, що вимірюються сотнями тисяч військ – від 500 тисяч до мільйона. Цих військ у Росії немає, і найближчим часом на кордонах їх не буде. Що стосується провокацій, дрібних нападів, обстрілів – на жаль, це можливо. Це відбувалося протягом останніх восьми років, виключити цього не можна. Можливі локальні операції і з боку ОРДЛО, і з боку Криму", – сказав він.

Також Ілларіонов додав, що президент Володимир Зеленський мав рацію у своєму відеозверненні, коли говорив про війну нервів, про прагнення налякати. Але слова про можливість окупації Харкова були помилкою президента, вважає він.

Реклама

Загроза війни з Росією