Банковая напряглась: у Зеленского ответили на инсайд Британии про Мураева

Подоляк прокомментировал скандал с экс-нардепом

Михаил Подоляк (в круге) прокомментировал заявления Британии в адрес Мураева. Коллаж "Сегодня"

К обвинениям МИД Великобритании в адрес экс-депутата Евгения Мураева следует отнестись серьезно, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом рассказал Reuters, комментируя информацию о том, что Кремль планирует после вторжения в Украину назначить этого политика главой временной оккупационной администрации в Киеве.

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Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения относительно того, является ли Мураев "слишком нелепой фигурой", чтобы Кремль выбрал его для руководства Украиной. При этом он отметил, что Россия ранее поддержала незначительные фигуры на руководящих должностях на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Заявления Великобритании и США

В ночь на 23 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление о том, что руководство России рассматривает план с установлением в Киеве пророссийского правительства. Евгения Мураева назвали вероятным кандидатом от Кремля.

Эти сведения подтвердили в США. Сразу два источника рассказали телеканалу CNN, что и у американской, и у британской разведки есть доказательства этих данных.

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Реакция

И бывший украинский нардеп, и МИД России отрицают правдивость заявления британского МИД.

В МИД РФ назвали заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью. Также в ведомстве заявили: такие заявления показывают, что именно страны НАТО занимаются дестабилизацией ситуации.

В свою очередь Мураев назвал эти заявления глупостью. Он сказал, что находится под санкциями в Росиии и ему запрещен въезд в эту страну. Экс-нардеп добавил, что надеется на извинения за распространение неправдивой информации.

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Эксперт-международник Дмитрий Левусь отметил, что такой метод работы российских спецслужб известен со времен КГБ.

"Сажали агентов в тюрьму для того, чтобы потом он, якобы представитель "диссидентского движения", мог уехать на Запад и быть авторитетом. Здесь (с санкциями Мураева. – Ред.) это операция прикрытия, которая сделана в 2018 году, и сейчас ее выявили", — сказал эксперт.

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