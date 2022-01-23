Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Власть События

Банковая напряглась: у Зеленского ответили на инсайд Британии про Мураева

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подоляк прокомментировал скандал с экс-нардепом
Михаил Подоляк (в круге) прокомментировал заявления Британии в адрес Мураева. Коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк (в круге) прокомментировал заявления Британии в адрес Мураева. Коллаж "Сегодня"

К обвинениям МИД Великобритании в адрес экс-депутата Евгения Мураева следует отнестись серьезно, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Об этом рассказал Reuters, комментируя информацию о том, что Кремль планирует после вторжения в Украину назначить этого политика главой временной оккупационной администрации в Киеве.

Реклама

Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения относительно того, является ли Мураев "слишком нелепой фигурой", чтобы Кремль выбрал его для руководства Украиной. При этом он отметил, что Россия ранее поддержала незначительные фигуры на руководящих должностях на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Заявления Великобритании и США

В ночь на 23 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление о том, что руководство России рассматривает план с установлением в Киеве пророссийского правительства. Евгения Мураева назвали вероятным кандидатом от Кремля.

Эти сведения подтвердили в США. Сразу два источника рассказали телеканалу CNN, что и у американской, и у британской разведки есть доказательства этих данных.

Реклама

Реакция

И бывший украинский нардеп, и МИД России отрицают правдивость заявления британского МИД.

В МИД РФ назвали заявление британских коллег дезинформацией и провокационной деятельностью. Также в ведомстве заявили: такие заявления показывают, что именно страны НАТО занимаются дестабилизацией ситуации.

В свою очередь Мураев назвал эти заявления глупостью. Он сказал, что находится под санкциями в Росиии и ему запрещен въезд в эту страну. Экс-нардеп добавил, что надеется на извинения за распространение неправдивой информации.

Реклама

Эксперт-международник Дмитрий Левусь отметил, что такой метод работы российских спецслужб известен со времен КГБ.

"Сажали агентов в тюрьму для того, чтобы потом он, якобы представитель "диссидентского движения", мог уехать на Запад и быть авторитетом. Здесь (с санкциями Мураева. – Ред.) это операция прикрытия, которая сделана в 2018 году, и сейчас ее выявили", — сказал эксперт.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Предательство, угрозы и стресс. Что предсказывают астрологи для Зеленского на 2022 год Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
23 января. Руслан Пономарев. 20 лет назад 18-летний юноша из Горловки, досрочно выиграв шахматную корону, стал самым молодым чемпионом мира в истории…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

102 997

заболело за неделю в Украине

+98%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять