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Войны не будет! Экс-советник Путина успокаивает украинцев

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 января, 21:54
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Андрей Илларионов рассказал, сколько солдат нужно Путину для вторжения
Андрей Илларионов оценил вероятность вторжения в Украину в ближайшее время. Коллаж "Сегодня"
Андрей Илларионов оценил вероятность вторжения в Украину в ближайшее время. Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время большой войны Украины с Россией не будет. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"В ближайшие несколько недель большой войны не будет, и я хотел бы, чтобы украинцы это точно знали. Почему ее не будет? Прежде всего и главным образом потому, что тех войск, которые Россия концентрирует вблизи украинской границы, абсолютно недостаточно для проведения полномасштабного наступления на территорию Украины и для развязывания большой войны. У нас сейчас есть довольно большое количество данных со стороны военных украинских, российских, европейских, американских. Эти данные и заключения, анализ всех фотографий, огромного количества видеоматериалов, перехвата радио, огромное количество информации от людей, которые видят движущиеся составы с военной техникой и войсками — все это вместе показывает: войска перебрасываются, войска накапливаются, но этих сил недостаточно для развязывания полномасштабной войны против Украины", — сказал он.

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Илларионов рассказал, сколько военных нужно России, чтобы начать крупномасштабное наступление. Также он отметил, что хотя большой войны не будет, мелкие провокации будут продолжаться.

"Чтобы быть готовым и попытаться развязать крупномасштабную войну, Россия должна иметь готовыми силы, измеряемые сотнями тысяч войск — от 500 тысяч до миллиона. Этих войск у России нет, и в ближайшее время на границах их не будет. Что касается провокаций, мелких нападений, обстрелов — увы, это возможно. Это происходило на протяжении последних восьми лет, исключить этого нельзя. Возможны локальные операции и со стороны ОРДЛО, и со стороны Крыма", — сказал он.

Также Илларионов добавил, что президент Владимир Зеленский был прав в своем видеообращении, когда говорил о войне нервов, о стремлении напугать. Но слова о возможности оккупации Харькова были ошибкой президента, считает он.

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Угроза войны с Россией

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси, куда также стягиваются войска, якобы на военные учения. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.
  • Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
  • Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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