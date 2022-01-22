Войны не будет! Экс-советник Путина успокаивает украинцев

Андрей Илларионов рассказал, сколько солдат нужно Путину для вторжения

Андрей Илларионов оценил вероятность вторжения в Украину в ближайшее время. Коллаж "Сегодня"

В ближайшее время большой войны Украины с Россией не будет. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

"В ближайшие несколько недель большой войны не будет, и я хотел бы, чтобы украинцы это точно знали. Почему ее не будет? Прежде всего и главным образом потому, что тех войск, которые Россия концентрирует вблизи украинской границы, абсолютно недостаточно для проведения полномасштабного наступления на территорию Украины и для развязывания большой войны. У нас сейчас есть довольно большое количество данных со стороны военных украинских, российских, европейских, американских. Эти данные и заключения, анализ всех фотографий, огромного количества видеоматериалов, перехвата радио, огромное количество информации от людей, которые видят движущиеся составы с военной техникой и войсками — все это вместе показывает: войска перебрасываются, войска накапливаются, но этих сил недостаточно для развязывания полномасштабной войны против Украины", — сказал он.

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Илларионов рассказал, сколько военных нужно России, чтобы начать крупномасштабное наступление. Также он отметил, что хотя большой войны не будет, мелкие провокации будут продолжаться.

"Чтобы быть готовым и попытаться развязать крупномасштабную войну, Россия должна иметь готовыми силы, измеряемые сотнями тысяч войск — от 500 тысяч до миллиона. Этих войск у России нет, и в ближайшее время на границах их не будет. Что касается провокаций, мелких нападений, обстрелов — увы, это возможно. Это происходило на протяжении последних восьми лет, исключить этого нельзя. Возможны локальные операции и со стороны ОРДЛО, и со стороны Крыма", — сказал он.

Также Илларионов добавил, что президент Владимир Зеленский был прав в своем видеообращении, когда говорил о войне нервов, о стремлении напугать. Но слова о возможности оккупации Харькова были ошибкой президента, считает он.

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