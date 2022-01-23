"Якась дурість": Мураєв відхрестився від "змови Кремля" в Україні

Колишній нардеп заявив, що не має справ з російською розвідкою

Екснардеп Євгеній Мураєв спростував заяви про те, що Росія планує зробити його главою проросійської окупаційної адміністрації після захоплення України.

Про це він заявив у коментарі Українській правді.

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"Це якась дурниця. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби я мав активи в Росії, вони були б заморожені, хоча в мене там ніколи не було нічого. Ви можете переглянути викладену мною програму – у нас із ними різне бачення розвитку країни. Тому важко уявити, щоб я мав якусь комунікацію з росіянами. Я вважаю, що та інформація, яку ми зараз бачимо, – це непрофесіоналізм", – сказав він.

Мураєв додав, що сподівається на вибачення від МЗС Великої Британії, яке поширило цю інформацію.

"Метод спецслужб"

Експерт-міжнародник Дмитро Левусь в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментував заяви Мураєва, мовляв, як він може бути проросійським кандидатом Кремля, якщо Росія 2018 року застосувала до нього санкції.

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"Це один з методів російських спецслужб, відомий із часів КДБ, коли навіть саджали агентів у в'язницю для того, щоб потім він, нібито представник "дисидентського руху", міг виїхати на Захід та бути авторитетом. Тут (щодо санкцій до Мураєва. – Ред.) це операція прикриття, яка зроблена в 2018 році, і тепер її виявили", – сказав експерт.

Що заявили у Великій Британії

Британське МЗС заявляє, що викрито змову щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму в Україні на чолі з колишнім народним депутатом Євгенієм Мураєвим.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російська влада прагне поставити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення та окупацію України. Потенційним кандидатом розглядається колишній народний депутат України Євгеній Мураєв", – йдеться у заяві відомства.

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Також британці назвали прізвища ще чотирьох українських політиків, які, за їхньою заявою, пов'язані з російською розвідкою, яка готує напад на Україну. Це Андрій Клюєв, Сергій Арбузов, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

Підтвердження від США

В США підтвердили заяву МЗС Великої Британії. Джерело CNN, яке має доступ до даних британської та американської розвідки, повідомило, що США мають такі самі докази про змову Росії, як і Велика Британія.

"Це містить такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакодумства", – сказало джерело.

Також інформацію про наявність таких доказів підтвердило ще одне джерело телеканалу.

У Росії заперечують

МЗС Російської Федерації назвало заяву британських колег дезінформацією та провокаційною діяльністю. У відомстві заявили, що саме країни НАТО здійснюють ескалацією напруженості навколо України.

"Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітниці та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", – заявили в МЗС РФ.

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