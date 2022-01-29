Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Власть События

Зеленский и Путин могут встретиться в Пекине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 января, 14:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Олимпийские игры в столице Китайской Народной Республики пройдут 4–20 февраля
Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине во время Олимпиады. Украинский лидер, возможно, также посетит церемонию открытия.

Об этом сообщает ТАСС.

Реклама

"В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", – сказал Песков.

Он добавил, что Путин во время поездки в Пекин не планирует двусторонние встречи ни с кем, кроме председателя КНР Си Цзиньпина.

Условие встречи Зеленского и Путина

В Кремле назвали ключевое условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в "нормандском формате". По словам замглавы администрации российского лидера Дмитрия Козака, это случится, если будет согласован правовой статус Донбасса.

Реклама

Он также заявлял, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений. По его словам, участники встречи подчеркнули, что обе стороны конфликта должны строго выполнять режим прекращения огня.

Что говорит президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Москву или Сочи не дадут никакого результата. Его также возмутило, что Москва отказывается обсуждать вопрос Донбасса в таком формате переговоров, называя его якобы "внутренним".

Резюмируя, Зеленский сказал, что готов встретиться в любом формате переговоров. В ответ на приглашение в Сочи президент Украины предложил Кремлю приехать в Одессу.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
29 января. Ольга Навоя Токарчук. Ровно 60 лет назад в польском Сулехове родилась "инопланетная писательница" украинского происхождения - обладательница Нобелевской премии по литературе-2018…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

175 950

заболело за неделю в Украине

+87%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять