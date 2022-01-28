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"Давайте в Одессу на море": Зеленский пригласил Кремль решить вопрос по Донбассу

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 января, 18:22
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По словам президента Украины, предложения Москвы по переговорам не направлены на конструктив
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Москву или Сочи не дадут никакого результата.

Об этом он сказал во время общения с иностранными журналистами, которое транслирует телеканал "Украина 24",

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Переговоры без Донбасса

Владимира Зеленского также возмутило, что Москва отказывается обсуждать вопрос Донбасса в таком формате переговоров, называя его якобы "внутренним".

"Давайте садиться и разговаривать. Недавно министр иностранных дел РФ говорит, что если президент Украины хочет договариваться – пусть приезжай в Санкт-Петербург, Москву и Сочи… Во-первых, почему такой посыл? И еще говорит, что мы не можем проговаривать вопрос Донбасса, потому что этот вопрос "внутренний". Зачем приглашать в таком формате, чтобы не согласились?", – задался вопросом президент Украины.

Ответ Лаврову

Отдельное внимание Зеленский уделил и риторике Сергея Лаврова по отношению к переговорам.

"Ты же – мужчина, взрослый человек, вроде бы с большим опытом. Зачем это делать? Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата. Т.е. тебе все равно, погиб ли какой-то человек на границе или нет. Тупо цинизм хай-левела", – сказал он.

Одесса вместо Сочи

Резюмируя, Зеленский сказал, что готов встретиться в любом формате переговоров. В ответ на приглашение в Сочи президент Украины предложил Кремлю приехать в Одессу.

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"Я хочу встречаться. Я не боюсь никакого формата. Двухсторонний формат, мне все равно. Я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах покатался? Ну хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море", – сказал он.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в России готовы обсудить с президентом Украины двусторонние отношения.

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"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, ... мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они (с президентом России Владимиром Путиным – прим. ред.) договорятся", – сказал он.

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