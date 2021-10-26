Заменят ли Кравчука на Левочкина? Резников поставил точку в слухах

На период восстановления вместо Кравчука будет Мережко

В ТКГ менять Кравчука на Левочкина не собираются / Фото: Коллаж: Сегодня

Изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы Украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, информация о том, что вместо Леонида Кравчука вести переговоры по Донбассу будет бывший глава администрации президента времен Виктора Януковича Сергей Левочкин, не соответствует действительности.

Реклама

"Никаких изменений в составе ТКГ не планировалось и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью. … Решение об изменениях в составе делегации, как в "Минске", так и в "Нормандской четверке", принимает президент, и ни о каких ротациях не было речи. В том числе в разрезе конкретной персоналии. Так что все это нелепые слухи", – сообщил он.

Он напомнил, что в данный момент Леонида Кравчука временно замещает его заместитель Александр Мережко.

Проблемы со здоровьем Кравчука

29 июня Леониду Кравчуку провели операцию на сердце. Она прошла по плану, без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.

В начале сентября стало известно, что Кравчук вышел из комы. Он частично пришел в сознание и даже стал узнавать своего внука, но говорить не мог.

Реабилитация Кравчука сейчас проходит в Германии

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывал, кто заменит Кравчука в ТКГ, пока тот лечится.

Пока что неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы Украинской делегации до конца года.

26 октября представитель "ЛНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева предложила Киеву заменить своего представителя в ТКГ Галину Третьякову, которая поглумилась над смертью политика Антона Полякова, на главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Она отметила, что такое предложение связано с "отсутствием прогресса в переговорном процессе".

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоры по Донбассу фактически заблокированы из-за команд президента России Владимира Путина. Так он прокомментировал то, что Россия в очередной раз сорвала работу гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.