Чи замінять Кравчука на Льовочкіна? Резніков поставив крапку у чутках

На період відновлення замість Кравчука буде Мережко

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Змін у складі делегації у ТКГ не було та не планується. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови Української делегації у ТКГ Олексій Резніков, пише Інтерфакс-Україна.

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За його словами, інформація про те, що замість Леоніда Кравчука вести переговори щодо Донбасу буде колишній глава адміністрації президента часів Віктора Януковича Сергій Льовочкін, не відповідає дійсності.

"Жодних змін у складі ТКГ не планувалося і не планується. Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю. … Рішення про зміни у складі делегації, як у "Мінську", так і в "Нормандській четвірці", приймає президент, і ні про які ротації не йшлося. Зокрема й у розрізі конкретної персоналії. Отже все це безглузді чутки", – повідомив він.

Він нагадав, що зараз Леоніда Кравчука тимчасово заміщає його заступник Олександр Мережко.

Проблеми зі здоров'ям Кравчука

29 червня Леоніду Кравчуку провели операцію на серці. Вона пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції у лікарняній палаті та почувається добре.

На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов із коми. Він частково прийшов до тями і навіть почав впізнавати свого онука, але говорити не міг.

Реабілітація Кравчука зараз відбувається у Німеччині

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповідав, хто замінить Кравчука у ТКГ, поки той лікується.

Поки що невідомо, чи зможе він повернутися до виконання обов'язків голови Української делегації до кінця року.

26 жовтня представник "ЛНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань Ольга Кобцева запропонувала Києву замінити свого представника у ТКГ Галину Третьякову, яка познущалася над смертю політика Антона Полякова, на голову політичної ради партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Вона зазначила, що така пропозиція пов'язана з "відсутністю прогресу у переговорному процесі".

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Раніше радник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що переговори щодо Донбасу фактично заблоковані через команди президента Росії Володимира Путіна. Так він прокоментував те, що Росія вкотре зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.